Castelvetrano, scappa in monopattino con cocaina e hashish: arrestato

16/10/2026 10:14:00

Alla vista dei Carabinieri ha tentato di fuggire a bordo di un monopattino elettrico, ma è stato raggiunto e bloccato dopo pochi metri. È accaduto nel centro di Castelvetrano, dove i militari dell'Arma hanno arrestato un uomo di nazionalità tunisina, residente nel territorio, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

L'episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

Insospettiti dalla fuga, i militari hanno fermato l'uomo e proceduto alla perquisizione personale.

Addosso aveva circa 6 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 130 euro in contanti.

La droga, il denaro e il bilancino sono stati sequestrati, mentre il monopattino elettrico è stato confiscato.

L'uomo è stato arrestato in flagranza. Dopo l'udienza di convalida, nei suoi confronti sono stati disposti l'obbligo di dimora a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le eventuali responsabilità penali saranno accertate definitivamente nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.



