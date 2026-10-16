Buongiorno24 del 16 ottobre 2026: il tornado una settimana dopo, il caso Fazio e gli equilibri politici
Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.
Oggi, venerdì 16 ottobre, apriamo con Marsala e Petrosino a una settimana dai tornado. Circa centosessanta abitazioni danneggiate, famiglie ancora fuori casa, attività produttive colpite e un fabbisogno che sfiora i venti milioni di euro. A Terrenove proseguono la rimozione delle macerie e la messa in sicurezza delle aree, anche in preparazione dell’arrivo di due case mobili. Faremo il punto sull’assistenza alle famiglie e sul ritorno in classe degli alunni della De Gasperi: le necessità più urgenti di una ripartenza ancora da costruire.
A Trapani ci occupiamo dell’approfondimento di Tp24 sulle motivazioni della sentenza del processo Mare Monstrum. La Corte d’Appello ha dichiarato la prescrizione, escludendo però l’assoluzione nel merito di Mimmo Fazio e ritenendo provato l’accordo corruttivo con Liberty Lines. Dall’auto aziendale ai lavori negli immobili, ricostruiremo gli elementi esaminati dai giudici e la spiegazione della difesa, che riconduceva i pagamenti a precedenti crediti professionali. Una vicenda che torna al centro dell’attenzione dopo l’annuncio della nuova candidatura dell’ex sindaco.
Restiamo nella politica provinciale. L’adesione di Salvatore Quinci a Sud chiama Nord produce un primo strappo al Libero Consorzio di Trapani: Barone lascia la maggioranza e rinuncia alle deleghe. Vedremo quali conseguenze apre la scelta del presidente negli equilibri dell’ex Provincia e nel rapporto con le forze che lo sostengono.
Alla Regione, intanto, Renato Schifani conferma di voler completare il mandato, mentre prosegue lo scontro con il commissario siciliano di Forza Italia Nino Minardo. Il futuro del governo e quello del partito continuano a intrecciarsi con la preparazione delle prossime elezioni.
Come ogni venerdì, ci sarà anche la rubrica di Vittorio Alfieri, per accompagnare la lettura dei fatti della settimana.
Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.
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