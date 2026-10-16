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Cronaca
16/10/2026 09:06:00

Buongiorno24 del 16 ottobre 2026: il tornado una settimana dopo, il caso Fazio e gli equilibri politici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2026/buongiorno24-del-16-ottobre-2026-il-tornado-una-settimana-dopo-il-caso-fazio-e-gli-equilibri-politici-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Oggi, venerdì 16 ottobre, apriamo con Marsala e Petrosino a una settimana dai tornado. Circa centosessanta abitazioni danneggiate, famiglie ancora fuori casa, attività produttive colpite e un fabbisogno che sfiora i venti milioni di euro. A Terrenove proseguono la rimozione delle macerie e la messa in sicurezza delle aree, anche in preparazione dell’arrivo di due case mobili. Faremo il punto sull’assistenza alle famiglie e sul ritorno in classe degli alunni della De Gasperi: le necessità più urgenti di una ripartenza ancora da costruire.

https://www.tp24.it/2026/10/16/cronaca/marsala-e-petrosino-una-settimana-dopo-il-tornado-i-danni-e-la-vita-da-ricostruire/240832

 

A Trapani ci occupiamo dell’approfondimento di Tp24 sulle motivazioni della sentenza del processo Mare Monstrum. La Corte d’Appello ha dichiarato la prescrizione, escludendo però l’assoluzione nel merito di Mimmo Fazio e ritenendo provato l’accordo corruttivo con Liberty Lines. Dall’auto aziendale ai lavori negli immobili, ricostruiremo gli elementi esaminati dai giudici e la spiegazione della difesa, che riconduceva i pagamenti a precedenti crediti professionali. Una vicenda che torna al centro dell’attenzione dopo l’annuncio della nuova candidatura dell’ex sindaco.

https://www.tp24.it/2026/10/16/inchieste/trapani-il-caso-fazio-1-accordo-corruttivo-e-messa-a-libro-paga-dalla-mercedes-ai-lavori-a-casa/240809

 

Restiamo nella politica provinciale. L’adesione di Salvatore Quinci a Sud chiama Nord produce un primo strappo al Libero Consorzio di Trapani: Barone lascia la maggioranza e rinuncia alle deleghe. Vedremo quali conseguenze apre la scelta del presidente negli equilibri dell’ex Provincia e nel rapporto con le forze che lo sostengono.

https://www.tp24.it/2026/10/16/politica/quinci-con-de-luca-primo-strappo-all-ex-provincia-barone-lascia-maggioranza-e-deleghe/240822

 

Alla Regione, intanto, Renato Schifani conferma di voler completare il mandato, mentre prosegue lo scontro con il commissario siciliano di Forza Italia Nino Minardo. Il futuro del governo e quello del partito continuano a intrecciarsi con la preparazione delle prossime elezioni.

https://www.tp24.it/2026/10/16/regionale/schifani-non-si-dimette-ma-con-minardo-la-guerra-in-forza-italia-continua/240824

 

Come ogni venerdì, ci sarà anche la rubrica di Vittorio Alfieri, per accompagnare la lettura dei fatti della settimana.

 

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.

 









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