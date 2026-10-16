16 Ottobre: la salute del Papa, distributori a secco, manovra leggera

16/10/2026 07:07:00

• «Se necessario il pontificato potrà essere rimodulato». Lo ha detto ieri il segretario di Stato Parolin a proposito dell'operazione subita dal Papa, l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro

• Gli operai ex Ilva hanno bloccato la raffineria Eni di Taranto e al Sud i distributori sono a secco. Intanto gli autotrasportatori, contro il caro gasolio, hanno minacciato di «bloccare il Paese»

• Al Consiglio europeo i 27 si sono spaccati sia sull’energia sia sul bilancio. Meloni chiede flessibilità

• La manovra è leggera. Vale 23,5 miliardi. Più della metà dipende dall’attivazione della clausola nazionale richiesta a Bruxelles. Altri 5 miliardi dovrebbero arrivare dalle banche, che però non sono d’accordo

• Dopo le critiche di Meloni, Trump difende l’accordo con Putin e scarica su Zelens’kyj la responsabilità della guerra

• Kiev, che è rimasta senza Patriot, è tornata a colpire le raffinerie russe: 180 droni su quella Rosneft di Ryazan

• La guerra raggiunge il Mar Nero. In undici giorni sette navi affondate dai droni e ventitré marinai uccisi

• Secondo la Cnn gli Usa valutano di usare contro l’Iran la «madre di tutte le bombe», cioè la Gbu-43/B da 9,7 tonnellate

• La fucilazione di Nidal Hasan, autore della strage di Fort Hood, non verrà trasmessa in streaming. Trump ha fatto marcia indietro, forse per i sondaggi: l’80 per cento degli americani non vuole vedere la morte in diretta

• Le proteste studentesche continuano. In Francia come in Albania, dove Rama ha fatto sapere che non si dimetterà. A Torino giovani incappucciati hanno fatto irruzione in una scuola elementare

• In Oregon un ragazzo di 16 anni è entrato in una scuola elementare e ha fatto fuoco: uccisi tre bambini e un insegnante. L’aggressore è stato ammazzato da un civile armato

• UniCredit può superare il 30 per cento di Commerzbank, «senza limiti massimi». Il via libera della Bce sancisce la vittoria di Andrea Orcel in Germania

• Tra il 2011 e il 2024 il 6 per cento dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il Paese, e oltre la metà di questi è laureata. Quasi il 60 per cento trova lavoro in campi dove in Italia manca il personale

• Scoperta nel cervello dei topi una molecola, la Pla2g2f, che potrebbe proteggere la memoria dall’invecchiamento

• Ci sono troppe giornate nazionali. L’ammonimento arriva da Mattarella, che ieri ha promulgato la 51esima, quella per il riciclo della carta. Negli ultimi quattro anni il parlamento ne ha approvate venti

• Gli Usa ampliano la presenza militare in America Latina contro i narcos. Stando al Nyt, circa 600 soldati stanno andando a Panama, Colombia e Honduras

• In Perù sta arrivando El Niño. La presidente Fujimori ha chiesto ai cittadini che abitano nelle zone a rischio di abbandonare le loro case: «Dobbiamo proteggere le vite umane»

• Polemiche perché la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zacharia, s’è presentata come avvocato senza però aver superato l’esame di abilitazione

• Il direttore della Novaja Gazeta Sokolov è stato perquisito e interrogato per tre ore dal Cremlino. Poi è stato rilasciato senza spiegazioni. Per Rsf è «l’ennesimo atto di intimidazione»

• Prima uscita pubblica a Londra per Harry e Meghan dopo il ritorno in Inghilterra: hanno visitato tre enti di beneficenza a Nottingham. Cercano di riconquistare il favore dei sudditi

• Otto Stati americani hanno citato in giudizio OpenAi: secondo i procuratori ChatGpt mette in pericolo la salute degli utenti e incoraggia comportamenti autolesionistici

• In Guatemala una ragazza si è risvegliata nella bara. Il padre pensava che fosse morta ma era solo svenuta

• Secondo Laura Cianfoni, attuale compagna di Ranucci, fu lui a dirle di girare a Natalia Potenza, moglie di Lavitola, l’ordinanza sugli arresti per la bomba

• Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, è stato condannato a un anno di prigione per aver aggredito il viceconsole onorario in Egitto. Ma è latitante

• Chiesto il rinvio a giudizio per Carmelo Cinturrino, l’ex poliziotto che uccise un pusher a Rogoredo. Cade però l’aggravante della premeditazione: non rischia più l’ergastolo

• A Milano una studentessa tedesca, in Italia per l’Erasmus, sarebbe stata violentata da due sconosciuti di origine nordafricana

• Fabrizio Corona non si è fermato a un posto di blocco perché non ha più la patente. È stato denunciato, anche per guida pericolosa

• Confermato in appello l’ergastolo per Giandavide De Pau, accusato del triplice femminicidio del 2022 a Roma

• Ieri tre persone sono morte sul lavoro. Un giovane di 22 anni è finito dentro a un vascone per il vino, un camionista di 61 anni è stato travolto dai grossi tubi che trasportava e un operaio di 31 è morto schiacciato sotto un pilone caduto da una gru

• Pietro Casari, 83 anni, e sua moglie Vincenza Giannini, 74, sono stati ritrovati decapitati nella loro casa di Mirandola, in provincia di Modena. In corpi in una stanza, le teste in un’altra. Interrogato il figlio della donna

• In Europa League il Milan ha sconfitto il Salisburgo per 4 a 0 e la Juve ha battuto il Celta per 2 a 1. In Conference League l’Atalanta ha avuto la meglio sul Pafos per 3 a 0

• Contro i pronostici, Paolini esce agli ottavi di Wuhan. È stata battuta in due set dalla numero 170 Sonay Kartal. Resta in gara nel doppio con Errani: oggi alle 14 le due azzurre sfidano la coppia Danilina-Zhang

• Sono morti la soprano di origini portoricane e afroamericane Martina Arroyo (89 anni), l’imprenditore Eugenio Benedetti Gaglio (96), il «postino di Craxi» Silvano Larini (91), il produttore americano Frank Mancuso (93) e l’ex sindaco di Corropoli Dantino Vallese (78)



