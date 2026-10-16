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Cittadinanza
16/10/2026 16:31:00

Erice, lavori sulla SP20: massi contro l’erosione e per la sicurezza della strada

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2026/erice-lavori-sulla-sp20-massi-contro-l-erosione-e-per-la-sicurezza-della-strada-450.jpg

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza della Strada provinciale 20, nel tratto di competenza del Comune di Erice, attraverso opere di consolidamento e protezione della sede stradale esposta ai fenomeni erosivi.

 

I lavori sono diventati possibili dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente e del Demanio marittimo. L’intervento prevede la posa di massi a ridosso della strada, con la realizzazione di una struttura di difesa in scogliera per rafforzare la protezione del rilevato stradale.

 

L’obiettivo è contrastare gli effetti dell’erosione costiera e il progressivo deterioramento delle condizioni del tratto interessato, riducendo i rischi per la viabilità, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione invernale, quando mareggiate e condizioni meteorologiche avverse possono aggravare le criticità.

 

La SP20 rappresenta un collegamento importante per il territorio ericino, in particolare per le frazioni costiere e per gli spostamenti tra Trapani, Pizzolungo e le località limitrofe. 

La tutela della strada assume quindi un rilievo non soltanto per la sicurezza degli automobilisti, ma anche per garantire la continuità dei collegamenti.

«Finalmente il Comune ha ottenuto dagli enti preposti le necessarie autorizzazioni e ha immediatamente messo in campo i lavori utili al consolidamento della porzione di competenza comunale della SP20», dichiarano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Antonio Giuseppe Agliastro.

 

Gli amministratori sottolineano l’importanza di avviare le opere prima dell’inverno e stimano una durata del cantiere di circa un mese.

I lavori, precisano Toscano e Agliastro, vengono eseguiti nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni contenute nel decreto di valutazione d’impatto ambientale, adottato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 152 del 2006.

 

L’intervento si inserisce nelle attività di protezione di un tratto costiero particolarmente delicato, dove la tenuta della strada è legata anche all’evoluzione dei fenomeni erosivi. La conclusione delle opere è attesa entro i tempi indicati dall’amministrazione comunale, salvo eventuali imprevisti legati all’andamento del cantiere.

 









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