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Cultura

» Arte
16/10/2026 09:41:00

Erice, tre guerrieri elimi nel centro storico: l'installazione di Gaspare Occhipinti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2026/1792136897-0-erice-tre-guerrieri-elimi-nel-centro-storico-l-installazione-di-gaspare-occhipinti.jpg

Tre grandi guerrieri elimi realizzati con fili di metallo entreranno nel paesaggio di Erice: figure contemporanee che richiamano le origini antiche della città. Sabato 17 ottobre, alle 16:30, in viale Castello di Venere, sarà inaugurata “In cammino con gli Elimi”, l'installazione dell'artista Gaspare Occhipinti, curata dal critico d'arte Tanino Bonifacio.

L'opera è composta da tre alte figure di guerrieri, costruite attraverso intrecci di filo metallico brunito. Il riferimento è alla civiltà degli Elimi, l'antico popolo della Sicilia occidentale che ebbe in Erice e Segesta due dei suoi centri più importanti.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Erice, è realizzata in collaborazione con Occhiostorto Gallery e con il sostegno dello Studio Occhipinti Centro Odontoiatrico.

Tre guerrieri tra arte contemporanea e memoria storica

Gaspare Occhipinti ha scelto di collocare le tre figure direttamente nello spazio urbano, mettendo in relazione le forme dell'opera con le architetture e il paesaggio circostante.

Il materiale utilizzato è uno degli elementi centrali dell'installazione: il filo metallico, con le sue tonalità scure e arrugginite, contrasta con la pietra chiara degli edifici storici.

A spiegare il significato dell'intervento è il curatore Tanino Bonifacio.

«L'opera “In cammino con gli Elimi” di Gaspare Occhipinti è un'installazione site-specific dall'alto valore concettuale, simbolico e antropologico che, collocata nel contesto urbano e paesaggistico di Erice, dialoga iconograficamente con la stratificazione storica dello spazio».

Per Bonifacio, anche la scelta cromatica contribuisce al rapporto tra l'opera e il luogo: «Il cromatismo della ruggine brunita del filo metallico trova immediata armonia con la luce della pietra antica abitata dal tempo».

L'installazione propone così una rappresentazione degli antichi abitanti di Erice attraverso materiali e linguaggi dell'arte contemporanea, senza ricorrere alla ricostruzione archeologica.

La sindaca Toscano: «Un'iniziativa che valorizza il nostro patrimonio»

Il Comune di Erice ha concesso il patrocinio gratuito al progetto, riconoscendone il valore culturale.

«Il Comune di Erice, con la concessione del proprio patrocinio gratuito, sostiene questa iniziativa riconoscendone il valore culturale e la capacità di contribuire alla valorizzazione del patrimonio del nostro territorio», dichiara la sindaca Daniela Toscano Pecorella.

L'auspicio dell'amministrazione, aggiunge la sindaca, è che l'opera «possa rappresentare un ulteriore percorso di conoscenza e valorizzazione della nostra storia».

L'inaugurazione sabato 17 ottobre

L'installazione “In cammino con gli Elimi” sarà inaugurata sabato 17 ottobre 2026, alle 16:30, in viale Castello di Venere a Erice.

Interverranno la sindaca Daniela Toscano Pecorella, il vicesindaco Paolo Genco, il direttore del Parco Archeologico di Segesta Luigi Biondo, l'artista Gaspare Occhipinti e il curatore Tanino Bonifacio.

Le tre figure troveranno dunque spazio in uno dei luoghi più legati alla storia antica di Erice, dove l'opera di Occhipinti propone un nuovo incontro tra la memoria degli Elimi e la città di oggi.



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