Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
16/10/2026 16:00:00

Marsala, Daniele Li Causi nominato tecnico di Molino Casillo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2026/marsala-daniele-li-causi-nominato-tecnico-di-molino-casillo-450.jpg

Il pizzaiolo marsalese Daniele Li Causi, titolare di Grano, è stato nominato tecnico di Molino Casillo, importante realtà pugliese nel settore delle farine. L’incarico è arrivato durante un incontro di team building organizzato dall’azienda nel proprio quartier generale di Corato, in Puglia.

 

Li Causi fa parte della squadra di specialisti che collaborano con il gruppo in Italia. Un ruolo che gli permetterà di mettere a disposizione la propria esperienza, partecipando alla sperimentazione delle farine, allo sviluppo di nuovi impasti e ricette e alle attività di formazione rivolte a pizzaioli, panificatori e ristoratori.

Il lavoro prevede anche dimostrazioni pratiche, corsi e masterclass, oltre alla partecipazione a eventi e manifestazioni del settore. Un incarico che richiede competenza e conoscenza delle materie prime, ma soprattutto esperienza sul campo.

 

«Una grande soddisfazione»

Per Li Causi, che lavora da anni nel mondo della farina e della pizza, la nomina rappresenta un traguardo importante. «È un risultato straordinario per me. Avere questa nomina è gratificante e ambizioso, anche se indossare una giacca con un marchio così importante è sempre una grande responsabilità», racconta.

 

Il nuovo incarico affianca così l’attività di Li Causi alla guida di Grano, a Marsala, e gli offre l’opportunità di condividere le proprie competenze con altri professionisti del settore. Un riconoscimento che porta anche il nome di Marsala in una rete professionale più ampia e che valorizza il percorso di un pizzaiolo del territorio, cresciuto attraverso il lavoro quotidiano e la passione per il proprio mestiere.









Native | 16/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792074202-0-a-castelvetrano-nasce-mobila-home-design-un-nuovo-punto-di-riferimento-per-l-arredamento-e-il-design.jpg

A Castelvetrano nasce MOBILA Home Design: un nuovo punto di riferimento...

Native | 15/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792055824-0-da-marsala-a-parma-s-m-inox-al-suo-primo-cibustec-da-espositore.png

Da Marsala a Parma, S.M. Inox al suo primo CibusTec da espositore

Native | 14/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791960954-0-ottobre-rosa-a-trapani-aperture-straordinarie-nei-weekend-per-gli-screening-gratuiti.jpg

Ottobre Rosa, in provincia di Trapani aperture straordinarie nei weekend...