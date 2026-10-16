Marsala, Daniele Li Causi nominato tecnico di Molino Casillo

16/10/2026 16:00:00

Il pizzaiolo marsalese Daniele Li Causi, titolare di Grano, è stato nominato tecnico di Molino Casillo, importante realtà pugliese nel settore delle farine. L’incarico è arrivato durante un incontro di team building organizzato dall’azienda nel proprio quartier generale di Corato, in Puglia.

Li Causi fa parte della squadra di specialisti che collaborano con il gruppo in Italia. Un ruolo che gli permetterà di mettere a disposizione la propria esperienza, partecipando alla sperimentazione delle farine, allo sviluppo di nuovi impasti e ricette e alle attività di formazione rivolte a pizzaioli, panificatori e ristoratori.

Il lavoro prevede anche dimostrazioni pratiche, corsi e masterclass, oltre alla partecipazione a eventi e manifestazioni del settore. Un incarico che richiede competenza e conoscenza delle materie prime, ma soprattutto esperienza sul campo.

«Una grande soddisfazione»

Per Li Causi, che lavora da anni nel mondo della farina e della pizza, la nomina rappresenta un traguardo importante. «È un risultato straordinario per me. Avere questa nomina è gratificante e ambizioso, anche se indossare una giacca con un marchio così importante è sempre una grande responsabilità», racconta.

Il nuovo incarico affianca così l’attività di Li Causi alla guida di Grano, a Marsala, e gli offre l’opportunità di condividere le proprie competenze con altri professionisti del settore. Un riconoscimento che porta anche il nome di Marsala in una rete professionale più ampia e che valorizza il percorso di un pizzaiolo del territorio, cresciuto attraverso il lavoro quotidiano e la passione per il proprio mestiere.



