Vittoria al Tie-Break per il Marsala Volley che espugna Altamura

15/10/2026 07:30:00

La Sigel Seap Marsala Volley rompe il ghiaccio nel miglior modo possibile. Al termine di un’autentica battaglia durata cinque set, le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi espugnano il parquet del centro pugliese con il punteggio di 2-3 (25-22, 11-25, 25-16, 21-25, 9-15), conquistando due punti pesantissimi che regalano la prima gioia del campionato e muovono con decisione la classifica. Una vittoria dal sapore speciale, arrivata lontano dalle mura amiche al cospetto di una formazione pugliese di valore, guidata da Coach Dell’Anna, che ha provato fino all'ultimo pallone a capovolgere l'inerzia del match. I primi punti della stagione arrivano così in trasferta, a coronamento di un percorso di crescita tangibile, la progressione qualitativa del gioco e la maturità di gruppo già intraviste nelle buone prestazioni contro Costa Volpino e sopratutto contro Busto Arsizio hanno trovato ad Altamura la loro massima espressione e la giusta ricompensa.

La cronaca della gara racconta di un continuo botta e risposta tra due compagini che si sono affrontate a viso aperto. Dopo aver ceduto il primo set di misura (25-22), Marsala ha reagito con una prepotente spallata nel secondo parziale (11-25). Le padrone di casa sono tornate avanti aggiudicandosi la terza frazione (25-16), ma le lilibetane hanno dimostrato carattere da vendere nel quarto set (21-25), trascinando la contesa al tie-break. Nel quinto e decisivo parziale, la tenuta mentale e la lucidità delle biancoazzurre hanno fatto la differenza, permettendo loro di dominare sul 9-15 e far scorrere i titoli di coda sulla sfida.

I due punti strappati in terra pugliese rappresentano un'iniezione di fiducia fondamentale per l'ambiente e consentono alla Sigel Seap di guardare avanti con rinnovato entusiasmo e positivo morale. Le ragazze di Coach Guadalupi torneranno subito in palestra per preparare la seconda trasferta consecutiva, che le vedrà protagoniste alla 4^ giornata sul campo dell'Altino Volley, dove ritroveranno da avversaria l'ex palleggiatrice biancoazzurra Florencia Ferraro.

“Siamo felicissime per questa vittoria e per i primi due punti della nostra stagione dichiara la regista lilibetana Veronica Allasia. Sapevamo che Altamura sarebbe stato un campo complicato e che ci sarebbe stato da soffrire fino all'ultimo pallone. Questa vittoria in trasferta è un'iniezione di fiducia enorme che premia il duro lavoro che stiamo facendo. Adesso ci godiamo questo momento ma da domani testa alla prossima trasferta di Altino per dare ulteriore continuità al nostro cammino”.

Tabellino: Panbiscò Leonessa Altamura - Sigel Seap Marsala Volley 2-3

Parziali: (25-22, 11-25, 25-16, 21-25, 9-15),

Panbiscò Leonessa Altamura: Evola 5, Svobodova 8, Pulliero 9, Arciprete 16, Caracuta 1, Madan 17, Biagini (L), Adubea 7, Mastrangelo 1, Cacciatore 1, Serafini 0, Agbortabi ne, Orlandi ne. Allenatore Matteo Dell’Anna.

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 17, Allasia 5, Asonja 8, Biondi 7, Sassolini 16, Bole 10, Cicola (L), Dodi 0, Grippo 0, Nonnati 6, Marcuzzi 0, Lo Dico 0. Allenatore: Dino Guadalupi.

Note - Battute (Err/P.ti): Marsala 13/8, Altamura 11/12 - Ricezione: Marsala 44%, Altamura 38% - Attacco: Marsala 36%, Altamura 32% - Muri: Marsala 8, Altamura 5.



