Turismo, Trapani conquista il primo posto in Italia per le esperienze turistiche

Trapani conquista il primo posto in Italia per la qualità e la varietà delle esperienze turistiche offerte ai visitatori.
Il riconoscimento è stato assegnato alla Regione Siciliana nell’ambito dei Premi Italia Destinazione Digitale 2026, promossi da The Data Appeal Company e presentati il 14 ottobre al TTG Travel Experience di Rimini, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al settore turistico.
Un risultato che accende i riflettori sulla Sicilia occidentale e sulla capacità del territorio trapanese di proporre un’offerta che va oltre le tradizionali mete balneari.
Cultura, natura, tradizioni ed enogastronomia sono gli elementi che contribuiscono a costruire un’esperienza turistica diversificata, con attività acquistabili online e rivolte a pubblici differenti.
Il primo posto nazionale premia, in particolare, la capacità di rendere accessibili e promuovere le esperienze sul territorio, valorizzando le opportunità che Trapani e il suo comprensorio possono offrire a chi sceglie di visitarli.
I dati digitali per misurare l’attrattività
I Premi Italia Destinazione Digitale, giunti all’undicesima edizione, si basano sull’analisi di dati provenienti da diverse fonti. Tra gli indicatori considerati figurano recensioni e commenti online, informazioni sulle esperienze turistiche, connettività, domanda e prezzi.
L’edizione 2026 segna inoltre una novità: per la prima volta è stata utilizzata la piattaforma integrata Data Appeal Mabrian, che combina dati e strumenti di analisi basati sull’intelligenza artificiale per offrire una lettura più articolata delle dinamiche turistiche.
La graduatoria relativa alla maggiore offerta di esperienze colloca Trapani al primo posto nazionale, davanti a Enna, seconda, e Messina, terza.
Il ruolo del Distretto Turistico Sicilia Occidentale
Il riconoscimento valorizza anche il lavoro del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, impegnato nell’individuazione delle esperienze da proporre ai visitatori e nella loro promozione attraverso i canali digitali, insieme agli operatori turistici che contribuiscono a qualificare l’offerta locale.
Per il territorio si tratta di un’importante occasione di visibilità in un mercato nel quale la possibilità di trovare, confrontare e acquistare attività ed esperienze online assume un peso crescente nelle scelte dei viaggiatori.
La sfida, adesso, è trasformare il riconoscimento in un’opportunità concreta per l’economia turistica locale, consolidando la promozione delle risorse del territorio e favorendo una maggiore integrazione tra le diverse proposte.
Il primato nazionale rappresenta dunque un segnale positivo per Trapani e per la Sicilia occidentale. Resta centrale la capacità di tradurre questa attrattività in presenze, opportunità di lavoro e benefici diffusi per gli operatori e le comunità locali.