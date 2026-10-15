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» Turismo
15/10/2026 10:44:00

Itinerari del Gusto, la costa trapanese protagonista al TTG di Rimini: oggi la firma del protocollo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792053983-0-itinerari-del-gusto-la-costa-trapanese-protagonista-al-ttg-di-rimini-oggi-la-firma-del-protocollo.jpg

La costa trapanese si presenta al mercato internazionale del turismo puntando sulle eccellenze gastronomiche, sulle tradizioni marinare e sulle esperienze legate al territorio. 

 

È iniziata al Rimini Expo Centre la partecipazione degli Itinerari del Gusto della Costa Trapanese al TTG Travel Experience 2026, la fiera internazionale dedicata agli operatori turistici.

 

Nella prima giornata, lo stand del progetto promosso dal GAL Pesca Trapanese ha accolto agenzie di viaggio, tour operator e buyer italiani e stranieri, interessati a conoscere itinerari, esperienze e pacchetti turistici legati all'identità della costa occidentale siciliana.

Protagonisti anche gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Ignazio e Vincenzo Florio» di Erice, che hanno preparato e servito degustazioni di prodotti locali, raccontando ricette e materie prime del territorio: dal pescato al sale, dal tonno al cùscusu. Una presenza che valorizza il ruolo delle nuove generazioni nella trasmissione dei saperi e delle tradizioni.

 

Fitto il calendario degli incontri B2B, prenotati attraverso il portale itineraridelgustotrapani.it. 

Al centro della proposta ci sono cinque itinerari a fruizione libera e quattordici pacchetti esperienziali da tre, cinque e otto giorni, organizzati dal tour operator incoming Sicilia da Scoprire.

I percorsi raccontano il territorio attraverso le sue produzioni e la sua storia. «Gambero rosso e pescato mediterraneo» collega Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala e Pantelleria, tra porti, mercati ittici e laguna dello Stagnone.

 

«Tonno e tonnare» attraversa Favignana, Trapani, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo, mentre «Il sale e le sue declinazioni» conduce tra le saline di Trapani, Paceco e Marsala, il Museo del Sale di Nubia, la riserva gestita dal WWF e le Saline Ettore e Infersa, fino a Mozia.

Completano l'offerta «Cucina tradizionale e pescato locale», dedicato alla tavola tra Misiliscemi, Trapani, Paceco ed Erice, e «Cùscusu trapanese», che coinvolge tutti e dodici i Comuni della rete.

Oggi la firma del protocollo

Giovedì 15 ottobre, seconda giornata della manifestazione, sono in programma nuove degustazioni e incontri con amministratori e operatori turistici. 

Alle ore 16, nell'area talk del Padiglione Sicilia, sarà firmato il protocollo d'intesa che ufficializza la rete degli Itinerari del Gusto.

A sottoscriverlo saranno la Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, capofila del progetto, i dodici Comuni coinvolti, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale e Sicilia da Scoprire. Sarà inoltre presentato un prodotto editoriale dedicato alle tradizioni culinarie del territorio, con un racconto esteso anche a Favignana e Pantelleria.

L'obiettivo è costruire una proposta turistica integrata, capace di mettere in rete amministrazioni, operatori e comunità locali e di valorizzare il patrimonio gastronomico oltre la stagione balneare.

 

 









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