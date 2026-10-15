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Economia

» Trasporti
15/10/2026 20:32:00

RC Auto, in Sicilia si paga più della media nazionale: a Trapani prezzi in calo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/rc-auto-in-sicilia-si-paga-piu-della-media-nazionale-a-trapani-prezzi-in-calo-450.jpg

Assicurare un’auto in Sicilia costa più che nel resto d’Italia. 

A settembre 2026 il premio medio della RC Auto nell’Isola ha raggiunto i 536,26 euro, contro i 487,44 euro della media nazionale. Una differenza di 48,82 euro che pesa sulle tasche degli automobilisti siciliani.

 

Nel Trapanese, però, arriva un segnale in controtendenza: il premio medio si attesta a 464,95 euro, in diminuzione del 2,3% rispetto a settembre 2025.

Trapani si colloca così tra le province meno care della regione, con tariffe inferiori sia alla media siciliana sia a quella nazionale.

 

Catania la provincia più cara

La classifica regionale è guidata da Catania, dove il premio medio raggiunge 583,84 euro, con un aumento del 4,8% in un anno. 

Seguono Ragusa, con 563,59 euro e un rincaro del 10,6%, e Messina, con 549,18 euro, in crescita del 2,9%.

A Palermo il costo medio è di 541,66 euro, in aumento dell’1,6%, mentre a Caltanissetta si attesta a 533,07 euro, in calo dello 0,4%.

Ad Agrigento il premio medio raggiunge 485,24 euro, con un incremento dell’11,6%, il più alto tra le variazioni provinciali riportate nell’analisi. Siracusa registra invece 492,27 euro, in diminuzione dello 0,2%.

Enna è la provincia meno cara, con una media di 443,50 euro. Il dato, tuttavia, è accompagnato da un aumento del 16,4% rispetto a settembre 2025.

Italia più cara rispetto all’Europa

Il divario riguarda anche il confronto internazionale. Secondo i dati IVASS relativi al 2024, il premio medio italiano per la RC Auto, al netto delle tasse, era di circa 320 euro. 

In Germania si fermava a 275 euro, in Spagna a 197 euro e in Francia a 194 euro.

Escludendo il Regno Unito, il costo italiano risultava superiore del 44,1% rispetto alla media di Spagna, Francia e Germania. Tra i fattori che incidono sui prezzi figurano soprattutto i costi delle riparazioni e i sistemi di risarcimento per lesioni o morte.

 

Nel 2026 prezzi quasi stabili

A livello nazionale, i dati di settembre 2026 mostrano una sostanziale stabilità: il premio medio lordo è passato dai 486,53 euro dello stesso mese del 2025 a 487,44 euro, con un aumento dello 0,2%.

 

Per i conducenti siciliani, il confronto tra preventivi resta uno strumento utile in un mercato caratterizzato da forti differenze territoriali. A Trapani, intanto, il calo registrato nell’ultimo anno rappresenta un segnale positivo, in controtendenza rispetto agli aumenti rilevati in diverse altre province dell’Isola.









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