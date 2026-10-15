Pantelleria, arrivano i voli easyJet: dal 2027 collegamenti diretti con Milano, Napoli e Basilea

15/10/2026 14:26:00

Pantelleria entra nel network di easyJet. Dall'estate 2027 l'isola sarà collegata direttamente con Milano Malpensa, Napoli e Basilea, grazie a tre nuove rotte annunciate oggi dalla compagnia aerea. Una novità importante per il turismo e per i collegamenti dell'isola, che punta ad attirare nuovi visitatori italiani e stranieri e ad allungare la stagione turistica.

I voli saranno operati con due frequenze settimanali per ciascuna destinazione. Le prenotazioni sono già aperte sul sito ufficiale e sull'app di easyJet.

Le date dei nuovi voli easyJet per Pantelleria

Le tre rotte entreranno in funzione progressivamente, tra maggio e giugno 2027:

Milano Malpensa – Pantelleria: dal 26 maggio 2027, due voli settimanali.

dal 26 maggio 2027, due voli settimanali. Basilea – Pantelleria: dal 29 maggio 2027, due voli settimanali.

dal 29 maggio 2027, due voli settimanali. Napoli – Pantelleria: dal 18 giugno 2027, due voli settimanali.

Particolarmente significativo il collegamento con Basilea, che apre nuove opportunità per il turismo internazionale, facilitando l'arrivo di visitatori dalla Svizzera e dalle aree limitrofe di Francia e Germania.

Una nuova opportunità per l'economia dell'isola

L'ingresso di Pantelleria nella rete easyJet rappresenta un passo significativo per l'accessibilità dell'isola, da sempre condizionata dalla complessità dei collegamenti aerei e marittimi.

Le nuove rotte potranno ampliare il bacino dei potenziali turisti e rendere più semplice organizzare una vacanza a Pantelleria senza dover necessariamente passare da altri aeroporti siciliani.

Adesso la sfida sarà trasformare questa maggiore accessibilità in presenze turistiche, lavoro e opportunità economiche.

Perché i nuovi voli possono portare i turisti sull'isola. Farli arrivare, però, è soltanto il primo passo. Bisogna anche essere pronti ad accoglierli.



