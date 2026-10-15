Castelvetrano, al via la Sagra del Pane Nero: due giorni di eventi, il programma

15/10/2026 09:01:00

Oltre 120 espositori, laboratori di panificazione, degustazioni, concerti e una maxi cassata siciliana da più di mille porzioni. Castelvetrano si prepara alla terza edizione della Sagra del Pane Nero, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026. Per due giorni il centro storico ospiterà una manifestazione che mette insieme gastronomia, tradizioni popolari, arte e spettacoli.

Il protagonista sarà naturalmente il Pane Nero di Castelvetrano, uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione alimentare siciliana, preparato con grani locali, tra cui la Tumminia, e tecniche di panificazione tramandate nel tempo.

Il programma coinvolge 21 gruppi e artisti musicali, più di dieci associazioni e numerosi produttori e artigiani. Un ruolo importante sarà affidato all'Istituto Alberghiero “Virgilio Titone”, con studenti e docenti impegnati nella preparazione delle specialità gastronomiche e negli show cooking.

Sabato 17 ottobre: si comincia con il gelato al Pane Nero

La sagra sarà inaugurata sabato alle 17.30 in piazza Matteotti, con il taglio del nastro e un corteo nel centro storico accompagnato dai tamburi del gruppo folkloristico Scrusciu di Sicilia.

Alle 18, nel Sistema delle Piazze, il primo appuntamento gastronomico: la presentazione e degustazione del gelato al Pane Nero, preparato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” e offerto dal Lions Club di Castelvetrano.

Seguiranno dimostrazioni di cucina e laboratori dedicati al pane e alle busiate di grani antichi, con la partecipazione della Condotta Slow Food Castelvetrano Agro Selinuntino e della food blogger Barbara Conti.

Alle 19, nei locali della Società Operaia, i maestri panificatori dell'Associazione Pane Nero di Castelvetrano e l'archicuoca Ita Galfano guideranno un laboratorio dedicato all'impasto, alla cottura e alla tradizionale cunzatura del pane.

Dalle 19.30 musica dal vivo e DJ set nelle piazze. Alle 20 il concerto degli Atomic Pewros, mentre dalle 23 spazio a Chingalimbo, con dancehall, reggaeton, hip hop e ritmi caraibici.

Domenica 18 ottobre: busiate, pesto alla trapanese e ricotta calda

La seconda giornata comincerà alle 9.30 con i laboratori dedicati al Pane Nero e alla preparazione delle busiate con farine di grani antichi.

Alle 10.30, nel Sistema delle Piazze, la cucina tradizionale sarà protagonista con Benedetta Schifano, già concorrente di MasterChef Italia, che preparerà dal vivo le busiate e il pesto alla trapanese. Ad accompagnare il pubblico nel racconto delle tradizioni gastronomiche sarà Barbara Conti.

Alle 11.30, al Café d'Aragona, sarà possibile assaggiare la zabbina calda di ricotta, con degustazione a pagamento.

Nel pomeriggio, alle 15.30, Ita Galfano proporrà una rivisitazione della cassata siciliana preparata con il Pane Nero, mentre alle 17.30, al Museo della Civiltà Contadina, l'etnoantropologo Giuseppe Fontana approfondirà la storia e il valore culturale di questo prodotto.

La maxi cassata da oltre mille porzioni

Uno dei momenti più attesi arriverà domenica alle 20, quando nel Sistema delle Piazze sarà distribuita una grande cassata siciliana da oltre mille porzioni.

L'iniziativa sarà curata dall'Istituto Alberghiero “Virgilio Titone”, con il contributo del Lions Club di Castelvetrano e della ditta Sacco Formaggi.

La giornata si concluderà alle 21.30 con il concerto dell'Orchestra Luna Rossa, che proporrà un tributo a Renzo Arbore.

Visite guidate, pittura e spettacoli nel centro storico

La Sagra del Pane Nero non sarà soltanto gastronomia. Sabato alle 18.30, nella Collegiata di San Pietro, sarà inaugurata “Animus 2026”, estemporanea di pittura con artisti siciliani, che si concluderà domenica con la premiazione delle opere.

Domenica dalle 10 alle 12 sono previste visite guidate ai monumenti di Castelvetrano, con raduno presso l'ex Convento dei Minimi.

Durante il fine settimana il centro storico ospiterà inoltre esibizioni folkloristiche, spettacoli per bambini, musica itinerante e balli di gruppo. Tra gli appuntamenti di domenica, il Bubbles Magic Show alle 17.30, la sfilata dell'associazione Solidaridad alle 18 e i concerti delle band Area 51 e Sensazione Sonora.

La Chiesa del Purgatorio ospiterà anche l'open day dell'Akkademia Musicale Castelvetrano e Valle del Belice.

Una manifestazione che coinvolge il territorio

La terza edizione della sagra nasce dalla collaborazione tra il Comune, le associazioni locali, i maestri panificatori, gli operatori economici e le scuole. L'organizzazione degli stand e gli aspetti operativi sono affidati all'Associazione Parsifal, individuata attraverso un bando pubblico.

L'obiettivo è valorizzare il Pane Nero non soltanto come specialità gastronomica, ma anche come parte della storia e dell'identità di Castelvetrano.

La Sagra del Pane Nero si svolgerà sabato 17 e domenica 18 ottobre nel centro storico, tra piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele II e il Sistema delle Piazze. L'ingresso alla manifestazione è libero, mentre alcune degustazioni prevedono l'acquisto di un ticket.



