Trapani, la Festa dell’Unità del Pd: due giorni su acqua, sanità e alleanze per il 2027

15/10/2026 15:33:00

Le fragilità del territorio, l’emergenza idrica, la sanità e le prospettive politiche della Sicilia.

Sono questi i temi della Festa provinciale dell’Unità, promossa dall’Unione provinciale del Partito Democratico di Trapani, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre al Complesso San Domenico.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “Fragilità e comunità: prendersi cura delle persone e dei territori”, punta a mettere al centro i problemi concreti della provincia trapanese, dalle trasformazioni dei centri storici alla gestione dei servizi pubblici, fino alle opportunità di sviluppo economico e sociale.

Due giornate di incontri che coinvolgeranno amministratori, rappresentanti istituzionali, professionisti e operatori, senza trascurare il confronto sugli equilibri politici regionali e sulle possibili alleanze in vista del 2027.

Sabato il confronto sulle alleanze

La manifestazione si aprirà sabato alle 10 con i saluti della segretaria provinciale del Pd, Valeria Battaglia, e del segretario provinciale dei Giovani Democratici, Riccardo Patti.

La presentazione del programma sarà affidata a Valentina Villabuona, presidente dell’Assemblea provinciale del partito.

La mattinata sarà dedicata alle fragilità dei centri storici e al confronto tra segretari di circolo, amministratori e consiglieri comunali, con la partecipazione del segretario regionale Anthony Barbagallo.

Nel pomeriggio spazio alle politiche educative e al dibattito “Sicilia 2027 – Quali alleanze, fondate su valori e temi, per una politica di equità e sviluppo?”. Interverranno Barbagallo, Nuccio Di Paola, vicepresidente dell’Ars e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, e Davide Faraone, coordinatore regionale di Italia Viva Sicilia.

Un confronto che punta a fare il punto sulle possibili convergenze del centrosinistra in vista delle prossime sfide elettorali. Seguirà un incontro sui fondi di coesione europei e sul nuovo Patto per il Mediterraneo, con l’europarlamentare Giuseppe Lupo. In serata musica dal vivo con gli AMUNI Acoustic Trio.

Domenica riflettori sull’emergenza idrica

La giornata di domenica si aprirà alle 10 con l’emergenza idrica, tema particolarmente delicato per Trapani, alle prese con criticità nell’approvvigionamento e nella qualità dell’acqua. Seguirà un confronto sull’urbanistica e sulla necessità di progettare città sostenibili e a misura delle persone.

A mezzogiorno è prevista un’intervista ai deputati regionali del Pd Antonello Cracolici e Dario Safina, dedicata al bilancio dell’esperienza del centrodestra alla guida della Regione Siciliana.

Nel pomeriggio si parlerà di infrastrutture per sostenere turismo e industria, con la partecipazione della deputata Giovanna Iacono e di Cleo Li Calzi, presidente dell’Assemblea regionale del Pd. In programma anche un approfondimento su dipendenze, salute e politiche sociali.

La parte conclusiva sarà dedicata alla gestione dei rifiuti, alla raccolta differenziata e alla riduzione della Tari, temi che incidono direttamente sui servizi pubblici e sui costi per i cittadini. Le conclusioni sono previste alle 19.30.

La Festa dell’Unità si presenta così come un’occasione di confronto sulle emergenze locali e sulle prospettive regionali.

Per il Pd, la sfida sarà tradurre il dibattito in proposte concrete, capaci di rispondere ai bisogni delle comunità e delineare una strategia condivisa per il futuro della Sicilia.



