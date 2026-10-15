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Cultura

» Sociale
15/10/2026 09:54:00

Marsala, festa d'autunno alla Comunità che Accoglie: un open day tra musica e solidarietà

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792050912-0-marsala-festa-d-autunno-alla-comunita-che-accoglie-un-open-day-tra-musica-e-solidarieta.jpg

Una scuola abbandonata diventata una casa per chi si trova senza un tetto. E adesso un pomeriggio aperto alla città, per far conoscere il lavoro svolto e rafforzare i legami con il territorio. Venerdì 16 ottobre, alle ore 17, il centro “La Comunità che Accoglie” di Marsala ospiterà la Festa d'Autunno, un open day promosso dalla Cooperativa Sociale Badia Grande.

L'appuntamento si terrà nella sede di contrada Madonna Cava Bufalata, 273, nei locali dell'ex scuola Perino, e sarà accompagnato dalla musica della Libera Orchestra Popolare, con l'obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni in un momento di incontro e condivisione.

Da scuola inutilizzata a centro di accoglienza

Inaugurata nell'aprile scorso, La Comunità che Accoglie è una struttura destinata a uomini, donne e nuclei familiari che attraversano un periodo di difficoltà abitativa e si trovano temporaneamente senza una fissa dimora.

Il centro nasce dal recupero di un edificio scolastico inutilizzato, trasformato in uno spazio di accoglienza con quattro mini-appartamenti autonomi, quattro alloggi più piccoli e ambienti comuni destinati alla socialità.

L'obiettivo non è offrire soltanto un alloggio temporaneo, ma accompagnare le persone verso una maggiore autonomia, attraverso percorsi personalizzati di reinserimento sociale, lavorativo e abitativo.

Il progetto è finanziato dall'Assessorato regionale alla Famiglia e coinvolge i Comuni di Marsala e Petrosino, l'Asp di Trapani e il Distretto Socio-Sanitario 52. La gestione è affidata alla Cooperativa Sociale Badia Grande, con il supporto di un'équipe multidisciplinare.

Un pomeriggio aperto alla città

«L'iniziativa rappresenta un'occasione di incontro e condivisione con le istituzioni, le associazioni e la comunità locale per far conoscere le attività del centro, valorizzare le esperienze di accoglienza e rafforzare le reti di solidarietà sul territorio», spiega la cooperativa Badia Grande.

La Festa d'Autunno sarà quindi un'occasione per conoscere da vicino una realtà sociale attiva da alcuni mesi a Marsala e il lavoro degli operatori che accompagnano gli ospiti nei loro percorsi di autonomia.

Ad animare il pomeriggio sarà la Libera Orchestra Popolare, con un'esibizione musicale pensata come momento di partecipazione e condivisione.

L'appuntamento è per venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 17, al centro “La Comunità che Accoglie”, in contrada Madonna Cava Bufalata 273, a Marsala.









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