Il Kiwanis Trapani Saturno entra nelle scuole: borse di studio e una patente in premio

15/10/2026 15:00:00

Tre borse di studio, una patente di guida in premio e un'indagine sul consumo di alcol e tabacco tra gli adolescenti. Il Kiwanis Club Trapani Saturno, guidato dal nuovo presidente Antonio Trama, sceglie di ripartire dai giovani con un programma che mette al centro scuola, prevenzione e sicurezza.

L'obiettivo è portare le attività del club direttamente tra gli studenti, coinvolgendoli non soltanto come destinatari delle iniziative, ma come protagonisti. «Entrare dentro le scuole», ha spiegato Trama durante la cerimonia del passaggio di campana, significa raggiungere i ragazzi nei luoghi in cui si formano, discutono e costruiscono il proprio futuro.

Tra i primi progetti figura «Saturno di Parole», concorso letterario alla sua prima edizione, aperto a studenti e non studenti, con tre borse di studio riservate ai giovani delle scuole superiori, rispettivamente di 500, 300 e 150 euro. L'iniziativa, realizzata con la collaborazione dell'AICS provinciale, ha ottenuto il patrocinio gratuito dei Comuni di Trapani, Erice e Valderice.

Un altro intervento riguarda le dipendenze giovanili. In collaborazione con l'unità di Psicologia dell'ASP è stato predisposto un questionario anonimo sul consumo di alcol e tabacco, già sottoposto all'Ufficio scolastico provinciale per l'autorizzazione. I risultati saranno presentati al termine dell'anno scolastico e potranno aiutare a individuare eventuali situazioni di disagio sulle quali intervenire.

La sicurezza stradale sarà invece protagonista di incontri in due istituti scolastici, con il coinvolgimento della Polizia Stradale, dell'Automobile Club e dell'ASP. Alle lezioni sarà abbinato il concorso «Racconta la mia sicurezza stradale», che offrirà al vincitore la copertura delle spese per conseguire la patente di guida.

Il programma comprende inoltre incontri dedicati alla Shoah, alle foibe e alla corretta alimentazione. Particolare attenzione sarà riservata alla bigenitorialità, con un'iniziativa in preparazione insieme all'Ordine degli Avvocati di Trapani, per sensibilizzare sul diritto dei minori a mantenere rapporti con entrambi i genitori.

Il nuovo anno sociale si è aperto con il passaggio di consegne dalla presidente uscente Maria Assunta Barraco ad Antonio Trama, alla presenza del luogotenente della Divisione 7 Sicilia Lorenzo Russo. Durante la cerimonia sono state consegnate anche le Legioni d'Onore ai soci che hanno raggiunto importanti traguardi di appartenenza, tra cui Adolfo Di Salvo, premiato per i 50 anni di servizio kiwaniano.

Fondato nel 2017 e ormai vicino al decennale, il Kiwanis Trapani Saturno punta così a rafforzare il proprio rapporto con il territorio. Un percorso che Trama intende costruire valorizzando le diverse esperienze dei soci e mettendo al primo posto la missione del Kiwanis: servire i bambini e i giovani, investendo concretamente nel loro futuro.



