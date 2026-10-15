Marsala, il Liceo "Pascasino Giovanni XXIII" premiato tra le scuole d’eccellenza della Sicilia

15/10/2026 12:00:00

Il Liceo “Pascasino Giovanni XXIII” di Marsala è stato premiato il 14 ottobre a Palermo, nell’ambito degli Stati Generali della Scuola, come istituto scolastico di eccellenza in Sicilia.

Il riconoscimento è stato consegnato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano.

In particolare, la scuola è stata premiata per il lavoro svolto nel campo delle pari opportunità. Tra i progetti più significativi c’è il video “Scruscio”, già premiato a Venezia nell’ambito della Mostra internazionale del cinema, nel quale alcune studentesse del Liceo hanno espresso, attraverso il linguaggio del corpo e la voce, il loro fermo no a ogni forma di violenza contro le donne.

Il Liceo ha partecipato agli Stati Generali della Scuola anche con uno stand espositivo, nel quale docenti e studenti hanno presentato le metodologie didattiche innovative applicate nell’attività scolastica e nell’ambito di alcuni progetti PNRR.

Grande la soddisfazione della comunità scolastica per un nuovo riconoscimento al lavoro portato avanti dall’istituto con competenza e passione.



