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Scuola
15/10/2026 12:00:00

Marsala, il Liceo "Pascasino Giovanni XXIII" premiato tra le scuole d’eccellenza della Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792054722-0-marsala-il-liceo-pascasino-giovanni-xxiii-premiato-tra-le-scuole-d-eccellenza-della-sicilia.jpg

Il Liceo “Pascasino Giovanni XXIII” di Marsala è stato premiato il 14 ottobre a Palermo, nell’ambito degli Stati Generali della Scuola, come istituto scolastico di eccellenza in Sicilia.

Il riconoscimento è stato consegnato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano.

 

In particolare, la scuola è stata premiata per il lavoro svolto nel campo delle pari opportunità. Tra i progetti più significativi c’è il video “Scruscio”, già premiato a Venezia nell’ambito della Mostra internazionale del cinema, nel quale alcune studentesse del Liceo hanno espresso, attraverso il linguaggio del corpo e la voce, il loro fermo no a ogni forma di violenza contro le donne.

 

Il Liceo ha partecipato agli Stati Generali della Scuola anche con uno stand espositivo, nel quale docenti e studenti hanno presentato le metodologie didattiche innovative applicate nell’attività scolastica e nell’ambito di alcuni progetti PNRR.

Grande la soddisfazione della comunità scolastica per un nuovo riconoscimento al lavoro portato avanti dall’istituto con competenza e passione.









Native | 15/10/2026
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