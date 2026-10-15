Marsala: Beatrice Draghici del "Damiani" premiata agli Stati Generali Istruzione per il tennis in carrozzina

15/10/2026 14:12:00

Il talento non conosce barriere e la storia di Beatrice Draghici ne è una bellissima testimonianza. L’alunna dell’Istituto Abele Damiani di Marsala è stata premiata agli Stati generali dell’Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana per i suoi risultati nel tennis in carrozzina.

Un riconoscimento che va oltre i meriti sportivi e che celebra soprattutto la determinazione, la resilienza e la capacità di trasformare ogni difficoltà in un obiettivo da raggiungere.

Fondamentale, in questo cammino, anche il sostegno della famiglia e dei docenti che credono in un’inclusione concreta, capace di offrire a ogni ragazzo e ragazza le opportunità per esprimere pienamente le proprie capacità.

Per Beatrice, il premio rappresenta un riconoscimento del percorso compiuto e della forza con cui affronta le sfide, nello sport come nella vita. Una storia che dimostra come talento, impegno e sostegno possano trasformare gli ostacoli in traguardi.

«Orgogliosi di te, grande Bea», scrive la prof Annalisa Pocorobba. Un messaggio affettuoso che celebra così una giovane campionessa capace di essere un esempio di determinazione e inclusione.



