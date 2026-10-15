A Menfi quasi 200 presenze al congresso interprovincale sull'Endodonzia di AIO Trapani e Agrigento

15/10/2026 19:02:00

Quasi 200 partecipanti, tra odontoiatri e Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO), hanno preso parte al Congresso Interprovinciale organizzato da AIO Trapani e AIO Agrigento, dal titolo “L’eccellenza dell’Endodonzia nel cuore delle Terre Sicane”. L’iniziativa si è svolta sabato 3 ottobre alla Mandrarossa Winery di Menfi, riunendo professionisti provenienti da diverse aree della Sicilia.

Al centro della giornata l’aggiornamento scientifico in Endodonzia, con un programma dedicato alle tecniche e agli approcci più attuali nella pratica clinica. A confrontarsi con i partecipanti sono stati i dottori Mario Palmeri, Ciro Fuschino, Andrea Galentino, Salvatore Provenzano e Alfio Pappalardo, che hanno approfondito temi come la semplificazione dei protocolli, la predicibilità dei risultati, la mininvasività, il trattamento degli elementi dentari gravemente compromessi e la gestione dei casi più complessi, anche attraverso l’approccio chirurgico.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti del presidente di AIO Agrigento, Fausto Armenio, del presidente di AIO Trapani, Alfonso Sciurba, e del presidente di AIO Sicilia, Luciano Melodia. Sono intervenuti anche il vicepresidente della CAO Agrigento, Luigi Traversa, Mario Marrone, componente della CAO Nazionale, e il sindaco di Menfi, Vito Clemente.

Un percorso formativo anche per le ASO

Accanto al programma rivolto agli odontoiatri, il congresso ha previsto cinque ore di aggiornamento dedicate alle Assistenti di Studio Odontoiatrico, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’intero team professionale.

Gli interventi hanno affrontato l’ergonomia, il comfort e la sicurezza negli ambienti di lavoro, con la dottoressa Ilaria Gambino; le tecniche di assistenza nell’odontoiatria digitale e chirurgica, con il dottor Edmondo Ferraro; e la gestione della documentazione dello studio e i relativi aspetti medico-legali, con il dottor Bruno Cantarella.

Sciurba: «Formazione di qualità anche nei nostri territori»

Il presidente di AIO Trapani, Alfonso Sciurba, ha sottolineato il valore dell’iniziativa non soltanto sul piano scientifico, ma anche per la capacità di coniugare formazione e valorizzazione del territorio.

«Abbiamo voluto che questo congresso fosse qualcosa di più di una giornata di aggiornamento scientifico – ha dichiarato –. L’obiettivo era creare un momento nel quale formazione, confronto professionale e valorizzazione del territorio potessero convivere. Portare relatori di altissima caratura nel cuore delle Terre Sicane significa dimostrare che anche nei nostri territori è possibile realizzare appuntamenti scientifici di grande qualità».

Sciurba ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione con AIO Agrigento e del coinvolgimento delle ASO, ribadendo la volontà di proseguire con iniziative capaci di mettere in rete competenze ed esperienze e favorire la crescita dell’intero settore.

Melodia: «La collaborazione rafforza l’associazione»

Sulla sinergia tra le sedi provinciali si è soffermato anche il presidente di AIO Sicilia, Luciano Melodia, che ha indicato il congresso di Menfi come esempio del modello associativo da promuovere.

«Il Congresso Interprovinciale di Menfi rappresenta un esempio concreto del modello che vogliamo promuovere come AIO Sicilia: collaborazione tra le sezioni provinciali, qualità scientifica e partecipazione», ha affermato. Melodia ha sottolineato come la continua evoluzione dell’odontoiatria richieda occasioni di aggiornamento e confronto sempre più qualificate, capaci di mettere a disposizione dei professionisti nuove conoscenze ed esperienze.

La partecipazione registrata e il programma proposto hanno consolidato la collaborazione tra AIO Trapani e AIO Agrigento, confermando l’importanza della formazione professionale anche attraverso iniziative legate alle risorse e all’identità dei territori siciliani.

Il congresso si è concluso nel segno del messaggio che ha accompagnato la manifestazione: “Dove l’Eccellenza incontra la bellezza delle nostre terre”.



