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» Religioni
15/10/2026 18:40:00

Marsala, Loredana Angileri sceglie la consacrazione laica

 

 
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/marsala-loredana-angileri-sceglie-la-consacrazione-laica-450.jpg

Una vita dedicata agli altri, tra insegnamento, volontariato e fede. Loredana Angileri, 53 anni, marsalese, domenica 11 ottobre ha compiuto un nuovo passo nel suo cammino spirituale, consacrandosi come laica al Santuario Santo Padre delle Perriere di Marsala.

 

La consacrazione è avvenuta secondo una regola ispirata al Vangelo di Marta e Maria, approvata dal vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Un momento importante per Angileri, che ha descritto questa scelta come «un nuovo inizio, una nuova chiamata a lasciarmi guidare da Lui».

«Oggi inizia un nuovo tratto del mio cammino, che desidero vivere con umiltà, fiducia e il cuore aperto alla volontà del Signore», ha dichiarato.

Il percorso di Loredana Angileri affonda le radici nel 2008, quando avvertì per la prima volta questa vocazione e decise di compiere una consacrazione privata alla presenza della propria famiglia. «Da allora, attraverso la preghiera, le esperienze della vita e la grazia del Signore, quel desiderio è cresciuto e si è rafforzato, portandomi a riconoscere sempre più profondamente il dono della mia vocazione», ha raccontato.

 

Insegnante di religione all'Istituto alberghiero di Marsala, Angileri affianca all'attività scolastica il volontariato ospedaliero con l'AVO, l'Associazione volontari ospedalieri, a cui dedica il proprio impegno da otto anni. Due ambiti diversi, ma accomunati dall'attenzione verso gli altri, dall'ascolto e dalla vicinanza a chi attraversa momenti di difficoltà.

Un impegno vissuto anche nel rapporto con gli studenti, che va oltre le lezioni e i banchi di scuola, e nell'incontro con gli ammalati e le persone più fragili. Una quotidianità nella quale la fede diventa presenza concreta, attraverso gesti semplici e relazioni umane.

«A Lui rendo grazie per la forza nei momenti difficili, per la gioia degli incontri e per la luce che mi ha permesso di riconoscere la Sua presenza anche nelle piccole cose di ogni giorno», ha concluso Loredana Angileri, pronta a vivere questa nuova tappa della propria vocazione.









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