Da Marsala a Parma, S.M. Inox al suo primo CibusTec da espositore

15/10/2026 11:28:00

Un pezzo dell’industria marsalese si prepara a raggiungere Parma. Dal 27 al 30 ottobre 2026, S.M. Inox parteciperà per la prima volta come espositore al CibusTec, manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per il settore alimentare. Nata nel 2019, l’azienda raccoglie l’eredità della Morsello Inox e porta con sé un patrimonio di cinquant’anni di esperienza nella lavorazione dell’acciaio inossidabile e nella produzione di componenti per l’industria. Un settore poco conosciuto dal grande pubblico, ma fondamentale per il funzionamento di cantine, oleifici e stabilimenti di produzione. Dietro una bottiglia di vino o un prodotto alimentare ci sono infatti anche valvole, raccordi, rubinetti e componenti che contribuiscono all’affidabilità degli impianti e alla sicurezza delle lavorazioni. È in questo mercato che opera S.M. Inox, che porterà a Parma i propri prodotti per incontrare clienti, distributori e operatori italiani e internazionali.

Un’azienda nata nel 2019, con cinquant’anni di esperienza alle spalle

La storia di S.M. Inox affonda le proprie radici nella Morsello Inox, fondata a Marsala da Nicolò Morsello e inizialmente impegnata nel settore enomeccanico, con la costruzione di filtri per cantine e stabilimenti vitivinicoli. Un’attività legata a uno dei comparti storici dell’economia locale, quello del vino, che nel tempo ha ampliato la propria produzione alla raccorderia, alle valvole e ai rubinetti in acciaio inox per l’industria enologica, olearia e alimentare. Nel 2019 Stefania Morsello, figlia di Nicolò, fonda S.M. Inox, di cui oggi è amministratrice delegata. La nuova azienda raccoglie l’eredità della Morsello Inox, dando continuità a un patrimonio di competenze tecniche ed esperienza maturato nell’arco di cinquant’anni. Un percorso che unisce la tradizione familiare all’ammodernamento dei processi produttivi e all’impiego di nuove tecnologie. La gamma dei prodotti si è progressivamente ampliata e le applicazioni riguardano, oltre al comparto enologico, anche l’industria alimentare, chimica e navale.

Dalle cantine agli impianti industriali

Valvole a sfera, raccordi, flange, rubinetti, gasatori, miscelatori e apparecchi per il lavaggio delle cisterne: sono alcuni dei prodotti proposti da S.M. Inox per gli impianti di produzione e trasformazione. Componenti apparentemente semplici, ma con funzioni essenziali nei processi industriali, per i quali contano la scelta dei materiali, la precisione delle lavorazioni e la compatibilità con le esigenze degli impianti. L’azienda utilizza principalmente acciaio inox AISI 304 e, per specifiche lavorazioni, anche AISI 316. Accanto alla produzione standard, offre la possibilità di modificare articoli esistenti o realizzare componenti su richiesta, in base alle necessità dei clienti. Un’attività che richiede competenze tecniche e capacità di adattamento a settori produttivi differenti e che ha consentito all’impresa marsalese di sviluppare rapporti commerciali anche al di fuori del mercato locale.

A Parma per la prima volta come espositori

Quella del 2026 sarà la prima partecipazione di S.M. Inox al CibusTec in qualità di espositore. Nel 2023 l’azienda aveva già visitato la manifestazione, entrando in contatto con le realtà e le tecnologie presenti in fiera. Il ritorno a Parma segna quindi un passaggio significativo: questa volta S.M. Inox sarà presente con un proprio stand, dove accogliere gli operatori e presentare direttamente la propria offerta. L’appuntamento si inserisce in un percorso che ha già visto l’azienda esporre al SIMEI di Milano nel 2024 e partecipare come visitatore alla fiera Enomaq di Saragozza nel 2025, oltre a prendere parte occasionalmente a manifestazioni nazionali di settore di dimensioni più contenute. Il CibusTec rappresenta un’occasione per consolidare i rapporti con i clienti, incontrare distributori e potenziali partner commerciali e sviluppare nuove opportunità sui mercati esteri. Per una realtà produttiva marsalese, la presenza in fiera è anche un modo per far conoscere le competenze del territorio in un contesto internazionale.

S.M. Inox al CibusTec 2026: dove trovarla

S.M. Inox sarà presente dal 27 al 30 ottobre 2026 al Padiglione 3, Stand H056, presso il quartiere fieristico di Parma. Gli operatori potranno conoscere da vicino i prodotti, confrontarsi con il team sulle proprie esigenze e scoprire il nuovo catalogo aziendale, che sarà presentato in occasione della manifestazione.

Per maggiori informazioni e per consultare il catalogo è possibile visitare il sito www.sm-inox.it oppure scrivere a info@sm-inox.it.

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(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



