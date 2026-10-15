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Cronaca

» Meteo
15/10/2026 08:08:00

Meteo Sicilia oggi 15 ottobre: sole e Tramontana nel Trapanese 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792044688-0-meteo-sicilia-oggi-15-ottobre-sole-e-tramontana-nel-trapanese.jpg

Dopo i giorni agitati della scorsa settimana, il meteo torna decisamente più educato. Oggi, giovedì 15 ottobre, sulla Sicilia occidentale prevalgono condizioni stabili e asciutte, con sole, qualche nube innocua e temperature miti. Tra Trapani e Marsala le massime saranno comprese tra 24 e 26 gradi, con vento da Nord e Nord-Est e mare in graduale attenuazione.

Sul fronte delle allerte, la notizia principale è semplice: per oggi non sono previsti fenomeni meteo-idro significativi né allerte di Protezione Civile sul territorio nazionale. 

 

Trapani, tra 20 e 24 gradi

A Trapani la giornata sarà in prevalenza asciutta, con cielo tra poco nuvoloso e sereno.

Le temperature oscilleranno indicativamente tra 20 e 24 gradi, con la massima nelle prime ore del pomeriggio. La probabilità di pioggia resta inferiore al 10% per tutta la giornata.  

Il vento soffierà soprattutto da Nord e Nord-Est, generalmente tra 10 e 20 km/h, con qualche rinforzo nelle ore centrali.

Non esattamente estate, ma neppure quel genere di ottobre che costringe a cercare l’impermeabile nell’armadio.

 

Marsala, sole e fino a 26 gradi

Ancora più mite la situazione a Marsala.

Le previsioni aggiornate indicano una minima attorno ai 17-18 gradi e una massima vicina ai 25-26 gradi. Il cielo sarà quasi sereno al mattino e pienamente sereno nel pomeriggio, con probabilità di precipitazioni inferiore al 10%.

Il vento sarà debole al mattino da Grecale, poi tenderà a disporsi da Nord, raggiungendo circa 20-21 km/h nelle ore centrali.

 

Stagnone ed Egadi, mare in attenuazione

Nell’area dello Stagnone di Marsala il vento sarà debole o moderato, dai quadranti settentrionali, con valori generalmente compresi tra 6 e 20 km/h.

Il mare sarà inizialmente mosso, con onde attorno ai 50-60 centimetri, ma tenderà a diventare poco mosso nel corso del pomeriggio. 

Situazione simile sulle Egadi, dove sono previsti venti settentrionali tra 11 e 22 km/h e un moto ondoso in graduale diminuzione.

 

Sicilia, giornata stabile

Il quadro generale sull’Isola è dominato dall’alta pressione.

La Protezione Civile nazionale indica per oggi assenza di fenomeni significativi prevedibili e nessuna allerta

Sul versante occidentale le precipitazioni saranno assenti; qualche nube in più potrà comparire altrove, ma senza fenomeni rilevanti.

Le temperature resteranno gradevoli e generalmente vicine o leggermente superiori alle medie stagionali.

 

Nessuna allerta per pioggia, temporali o caldo

Per oggi, dunque, nessuna allerta gialla, arancione o rossa per il Trapanese.

Non risultano neppure condizioni da ondata di calore: i 24-26 gradi previsti tra Trapani e Marsala sono valori miti, ma lontani da qualsiasi soglia di emergenza.

 

Incendi, resta il monitoraggio regionale

La Protezione Civile regionale ha pubblicato anche l’avviso incendi n. 234 del 14 ottobre, valido per la giornata odierna. 

Il monitoraggio resta quindi attivo nell’ambito della campagna antincendio. Va però tenuto distinto dalle allerte meteo-idro: la colorazione prevista dagli avvisi incendi può indicare una fase di preallerta legata alle procedure AIB e non equivale automaticamente a un’allerta meteo arancione.

 

Venerdì 16, cambia poco

Anche venerdì 16 ottobre il tempo dovrebbe rimanere stabile sulla Sicilia occidentale.

A Marsala sono previste ancora temperature attorno ai 23-25 gradi, con cielo sereno o poco nuvoloso e venti deboli o moderati.

A Trapani il quadro resterà simile, con poche nubi e precipitazioni poco probabili.

 

Weekend, qualche nube in più

Tra sabato 17 e domenica 18 ottobre aumenterà leggermente la variabilità.

Sabato dovrebbe restare in gran parte asciutto, mentre domenica cresce la possibilità di qualche pioggia debole o locale, soprattutto nella seconda parte della giornata. Le temperature resteranno comunque miti, attorno ai 22-24 gradi sulla costa occidentale. 

Il cambiamento più concreto, al momento, è quindi atteso tra domenica e l’inizio della prossima settimana, ma senza segnali di una nuova fase di maltempo severo paragonabile a quella dei giorni scorsi.









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