Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
15/10/2026 18:55:00

Amorosi sensi tra De Luca e Meloni: a Marsala la sinistra guarda a destra...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/amorosi-sensi-tra-de-luca-e-meloni-a-marsala-la-sinistra-guarda-a-destra-450.jpg

La corrispondenza di amorosi sensi, declinata anche in salsa lilibetana. Cateno De Luca, deputato all’ARS, sindaco di Taormina e fondatore del partito Sud chiama Nord (ScN), ha ufficializzato l’accordo con Meloni, dichiarando: «Ci mandiamo messaggi da mesi, è eroica».

 

L’alleanza ha generato la componente di ScN alla Camera, con due deputati «in prestito» per aggirare le norme sulla raccolta delle firme per le candidature, stabilite dalla nuova legge elettorale, che rischiano di portare all’esclusione delle forze politiche minori o nate da poco. Infatti, il 12 ottobre, il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella è passato al gruppo Misto, aderendo, insieme a Manlio Messina — anche lui ex deputato del partito di Giorgia Meloni — alla nuova componente di ScN, che poteva contare su un solo onorevole, Francesco Gallo.

 

L’afflato di ScN a Capo Boeo, dove il partito esprime un’assessora, Laura Doro, e un consigliere comunale, Michele Gandolfo, coinvolge il PD, con un’assessora e tre abitanti di Sala delle Lapidi, e AVS, con un assessore. Pertanto, il centrosinistra a Marsala è alleato con ScN, che a sua volta ha un’intesa romana con «l’eroica» di Fratelli d’Italia.

Ma la maggioranza dei partiti — PD, ScN e AVS — al governo di Marsala non è un compartimento stagno: dovrebbe condividere dei valori, come l’accoglienza per le anime salvate in mare. Eppure, il cosiddetto decreto-legge Piantedosi, n. 1/2023, convertito nella legge n. 15/2023, impone alle navi umanitarie delle ONG di richiedere immediatamente un porto di sbarco dopo un salvataggio in mare e di raggiungerlo senza indugio, spesso molto distante, nel Centro-Nord Italia. Con buona pace, nell’acqua salata, degli altri naufraghi che non siano in pericolo immediato di vita.

 

Senza dimenticare il decreto Cutro, che nella sostanza ha eliminato la protezione speciale, già permesso per motivi umanitari, anche per le cure mediche o in caso di calamità. È stato inoltre ampliato il ricorso al trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e sono state introdotte nuove fattispecie che facilitano la detenzione amministrativa dei richiedenti asilo durante le procedure di frontiera o Dublino. Albania docet.

Il tutto in nome di un cinismo politico che unisce la sinistra verde alla destra del presidente del Senato Ignazio La Russa, nella cui casa trova accoglienza soltanto il busto di Mussolini. Lo stesso La Russa, sul cambiamento climatico, sostiene: «Ai Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono, vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo».

Quindi, tenendo fede al pensiero di La Russa, oltre al tornado, a Marsala sopravviveremo finanche all’uragano.

 

Vittorio Alfieri









Native | 15/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792055824-0-da-marsala-a-parma-s-m-inox-al-suo-primo-cibustec-da-espositore.png

Da Marsala a Parma, S.M. Inox al suo primo CibusTec da espositore

Native | 14/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791960954-0-ottobre-rosa-a-trapani-aperture-straordinarie-nei-weekend-per-gli-screening-gratuiti.jpg

Ottobre Rosa, in provincia di Trapani aperture straordinarie nei weekend...

Native | 13/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791874950-0-studio-bellan-cresce-ancora-inaugurata-nuova-sede-a-pantelleria.jpg

Studio Bellan cresce ancora: inaugurata nuova sede a Pantelleria