Incidente sull'A29, vicino a Montelepre. Traffico fermo in direzione Trapani

15/10/2026 17:57:00

Un incidente stradale sta bloccando nel pomeriggio di oggi la circolazione sull’autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo e Trapani. Il tratto interessato è quello in prossimità dello svincolo per Montelepre, dove centinaia di automobilisti sono incolonnati da oltre mezz’ora.

La carreggiata in direzione della Sicilia occidentale è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Le ripercussioni sulla viabilità sono state immediate, con una lunga fila di auto e mezzi commerciali.

Soccorsi sul posto

Sul luogo del sinistro si trovano diverse ambulanze del 118, le squadre dei vigili del fuoco e il personale dell’Anas. Gli operatori sono impegnati nelle attività di soccorso e nella gestione della circolazione, in attesa che possano essere ripristinate le normali condizioni di sicurezza.

Disagi per chi viaggia verso il Trapanese

Il blocco sta causando rallentamenti agli spostamenti tra il Palermitano e la Sicilia occidentale, con disagi per automobilisti e autotrasportatori diretti verso il Trapanese e la Valle del Belìce.

Al momento, secondo le informazioni disponibili, la carreggiata in direzione Trapani risulta ancora interrotta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente né sulle eventuali persone coinvolte.



