Marsala, accusato di bancarotta fraudolenta: assolto Salvatore Parrinello

15/10/2026 15:52:00

Era accusato di bancarotta fraudolenta documentale per il fallimento della società “Il Mito srl”. Ma, dopo il processo, per Salvatore Parrinello è arrivata l’assoluzione con formula piena. La sentenza è stata pronunciata ieri, 14 ottobre, dal Tribunale di Marsala, al termine del dibattimento.

A difendere Parrinello è stato l’avvocato Vito Cimiotta, che ha ottenuto l’assoluzione ai sensi dell’articolo 530, primo comma, del codice di procedura penale.

La decisione è stata adottata dal collegio giudicante composto dai magistrati Saladino, Maniscalchi e Alagna. A rappresentare la pubblica accusa il pubblico ministero Bianchi.

L'accusa: sparita la contabilità della società fallita

La vicenda giudiziaria riguardava il fallimento della società “Il Mito srl”, dichiarato dal Tribunale di Marsala il 6 maggio 2021.

Secondo l'originaria contestazione della Procura, Parrinello, amministratore unico della società dal 18 febbraio 2015 al primo febbraio 2018, e Antonino Quinci, che gli era subentrato fino all'11 maggio 2021, non avrebbero tenuto la documentazione contabile, fiscale e amministrativa dell'impresa.

Una mancanza che, secondo l'accusa, avrebbe reso impossibile ricostruire il patrimonio della società e i movimenti relativi alla sua attività.

Da qui la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dalla legge fallimentare.

Le due posizioni hanno però avuto esiti differenti. Quinci, secondo quanto riferito dall'avvocato Cimiotta, era stato condannato lo scorso anno con rito abbreviato. Parrinello, invece, ha affrontato il dibattimento ordinario, conclusosi con l'assoluzione.

La difesa: «La documentazione era stata cercata poco e male»

Il punto centrale della vicenda riguarda proprio la documentazione contabile che gli inquirenti non erano riusciti a rinvenire.

Secondo l'avvocato Vito Cimiotta, la ricostruzione accusatoria presentava delle lacune. In particolare, sostiene il difensore, la Procura e i consulenti incaricati delle verifiche non avevano trovato la documentazione perché «avevano cercato poco e male».

È questa la lettura della difesa, che ha contestato nel corso del procedimento gli elementi posti alla base dell'accusa.

Al termine del dibattimento, il collegio del Tribunale di Marsala ha pronunciato l'assoluzione di Parrinello ai sensi dell'articolo 530, primo comma, del codice di procedura penale.

Per conoscere nel dettaglio le ragioni giuridiche e gli elementi probatori sui quali si fonda la decisione bisognerà attendere il deposito delle motivazioni della sentenza.

Intanto, per Salvatore Parrinello, il processo di primo grado si chiude con un'assoluzione piena da un'accusa particolarmente grave come quella di bancarotta fraudolenta documentale.



