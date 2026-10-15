Affitti in Sicilia, canoni in crescita del 5,9%: a Trapani prezzi in calo ma aumenta l'offerta

15/10/2026 12:20:00

Nel terzo trimestre del 2026 i canoni di locazione in Sicilia continuano a salire, mentre i prezzi delle case in vendita restano più stabili. In provincia di Ragusa e Agrigento si registrano gli aumenti più marcati degli affitti, mentre nel Comune di Trapani i canoni scendono dell’1,4% su base annua. Cresce, invece, l’offerta di immobili disponibili in città, con un incremento del 60%.

Affitti in aumento, vendite quasi ferme

Secondo l’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale siciliano di Immobiliare.it Insights, tra il terzo trimestre del 2025 e lo stesso periodo del 2026 i canoni di locazione nell’Isola sono aumentati del 5,9%, contro una crescita dell’1,3% dei prezzi di vendita.

Per acquistare un’abitazione in Sicilia servono in media 1.185 euro al metro quadrato, mentre per affittarla occorrono 8,5 euro al metro quadrato. Sul fronte delle compravendite diminuiscono sia la pressione della domanda, in calo dell’1,1%, sia l’offerta, che registra una contrazione del 4,5%. Nel mercato degli affitti, invece, aumentano sia la domanda, seppure lievemente (+0,8%), sia gli immobili disponibili (+5,2%).

Trapani, canoni in calo e offerta in forte crescita

Il dato più significativo per il territorio trapanese riguarda il mercato delle locazioni. Nel Comune di Trapani i canoni registrano una diminuzione dell’1,4% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. Si tratta di uno dei pochi cali rilevati in Sicilia, dove gli affitti crescono nella maggior parte delle aree analizzate.

Contemporaneamente, l’offerta di abitazioni in affitto nel capoluogo aumenta del 60%, il rialzo più consistente tra quelli segnalati nell’Isola. Un dato che indica una maggiore disponibilità di immobili sul mercato, mentre la pressione della domanda diminuisce del 26,4%.

Il quadro è quindi caratterizzato da più abitazioni disponibili e da una riduzione dei contatti medi per annuncio, accompagnate da una lieve flessione dei canoni. Per capire se questa tendenza proseguirà nei prossimi mesi sarà necessario attendere i successivi aggiornamenti dell’Osservatorio.

Ragusa e Agrigento guidano la crescita degli affitti

A livello regionale, gli incrementi più marcati dei canoni si registrano nella provincia di Ragusa, con un aumento del 28,4%, e in quella di Agrigento, dove la crescita raggiunge il 17,3%.

Le diminuzioni riguardano, oltre al Comune di Trapani, la provincia di Caltanissetta (-8,7%) e i Comuni di Enna (-5,6%) e Ragusa (-3,6%).

Per quanto riguarda i valori assoluti, Palermo e Catania condividono il primato dei canoni più elevati tra i due principali centri siciliani, con una media di 9,7 euro al metro quadrato. Seguono gli immobili in affitto nel Comune di Siracusa, con 9,2 euro al metro quadrato. Il mercato più conveniente tra quelli indicati è quello del Comune di Caltanissetta, dove la media si attesta a 4,5 euro al metro quadrato.

Prezzi di vendita, aumenti contenuti nella maggior parte dei territori

Sul fronte delle compravendite, il mercato siciliano mostra variazioni generalmente contenute. Le eccezioni principali sono il Comune di Ragusa, che registra un aumento del 7%, e Caltanissetta, con una diminuzione del 5% nel Comune e del 5,2% in provincia.

Palermo si conferma la città più cara per acquistare casa, con una media di 1.592 euro al metro quadrato e una crescita annua del 4,8%. Catania si ferma a 1.334 euro al metro quadrato, in aumento del 2,5%. La provincia di Messina raggiunge lo stesso valore medio di Catania, mentre la provincia di Enna è l'area più economica, con 586 euro al metro quadrato.

Nel complesso, i dati del terzo trimestre restituiscono l'immagine di un mercato immobiliare siciliano in cui gli affitti continuano a crescere, ma con differenze significative tra i territori. Trapani si distingue per la flessione dei canoni e il forte aumento degli immobili disponibili, in controtendenza rispetto agli incrementi registrati in gran parte dell'Isola.



