Mazara, ecco gli appuntamenti del weekend e i prossimi eventi in città

15/10/2026 17:01:00

Mazara del Vallo si prepara a un fine settimana di appuntamenti dedicati alla salute e alla cultura, con iniziative patrocinate o autorizzate dal Comune. Il calendario proseguirà la prossima settimana con due eventi che metteranno al centro la fotografia, il giornalismo, la prevenzione e il benessere.

Diabetologia, due giorni di confronto al Mahara Hotel

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre, al Mahara Hotel, si terrà il XIV Workshop “Gestione Territoriale Pluridisciplinare del Paziente Diabetico”, organizzato dal Distretto socio-sanitario di Mazara del Vallo, attraverso l’Ambulatorio di Diabetologia dell’Asp, con il patrocinio del Comune.

Il convegno sarà coordinato dal dottor Giuseppe Giordano, dirigente medico responsabile dell’Ambulatorio di Diabetologia del poliambulatorio distrettuale di Mazara del Vallo. L’iniziativa sarà dedicata alla gestione del paziente diabetico e all’approccio multidisciplinare nell’assistenza sul territorio.

“Anch’Io”, Sofia Perrone presenta il suo primo libro

Sabato 17 ottobre, alle 18, nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, è in programma la presentazione di “Anch’Io”, opera prima di Sofia Perrone, pubblicata da Bookabook.

A dialogare con l’autrice saranno Ettore Bruno, addetto stampa del Comune di Mazara del Vallo, e Catia Catania, coordinatrice del Patto per la Lettura cittadino.

Il volume raccoglie esperienze e frammenti di vita che raccontano alcuni dei passaggi più comuni del percorso verso l’età adulta, offrendo spunti di riflessione attraverso storie e vissuti personali.

Dal 20 ottobre torna il festival Marenostrum

La programmazione proseguirà dal 20 ottobre all’8 novembre con l’ottava edizione di Marenostrum, il Festival della Fotografia e del Giornalismo del Mediterraneo, organizzato dall’associazione I Vicoli del Mediterraneo con il patrocinio e il contributo del Comune.

La manifestazione proporrà un percorso dedicato alla fotografia e al giornalismo, con il Mediterraneo come spazio di incontro, racconto e confronto tra culture e realtà differenti.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del festival: www.festivalmarenostrum.com.

“Avrò cura di Te”, tre giorni dedicati a salute e prevenzione

Dal 22 al 24 ottobre l’associazione Batti Cuore Batti Odv organizzerà “Avrò cura di Te”, iniziativa patrocinata dal Comune di Mazara del Vallo e dedicata alla promozione del benessere e di uno stile di vita sano.

La manifestazione coinvolgerà la comunità attraverso attività sportive, dimostrazioni e momenti di confronto, affrontando i temi della salute, dell’alimentazione, della cultura e della prevenzione.

Un programma che affianca, dunque, agli appuntamenti culturali occasioni di sensibilizzazione e partecipazione, con l’obiettivo di promuovere maggiore attenzione alla salute e alla qualità della vita.



