Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
15/10/2026 14:00:00

Castellammare intitola una piazzetta a Giuseppe Munna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/castellammare-intitola-una-piazzetta-a-giuseppe-munna-450.jpg

Sabato 17 ottobre 2026, alle ore 11, in viale Zangara, nei pressi dell'hotel "Cala marina" si svolgerà la cerimonia di scopertura della targa in memoria dell’avvocato Giuseppe Munna, sindaco di Castellammare del Golfo dal giugno 1962 all’aprile 1968.

 

Alla presenza dei familiari, si terrà un momento di ricordo ed anche di preghiera, curata da don Giuseppe Bruccoleri.

Nato a Castellammare del Golfo il 31 luglio 1917, Giuseppe Munna si laureò in Giurisprudenza all’Università di Palermo nel 1946. Dopo aver proseguito l’attività commerciale di famiglia nel settore vitivinicolo, si dedicò alla politica, militando nella Democrazia Cristiana.

Fu segretario del partito e capogruppo in Consiglio comunale dal 1960, prima di diventare sindaco nel giugno 1962.

 

Durante il suo mandato, durato fino all’aprile 1968, si distinse per la sensibilità verso le esigenze della comunità. Successivamente continuò l’attività amministrativa come consigliere comunale fino al 1974, quando si dimise per assumere l’incarico di componente della Commissione provinciale di controllo di Trapani, ruolo che ricoprì fino alla morte.

Nel 1964 fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere e nel 1965 di quella di Commendatore della Repubblica. Morì improvvisamente il 17 ottobre 1986, all’età di 69 anni.

 

«È doveroso ricordare la figura dell’avvocato Giuseppe Munna, mai dimenticata per l’equilibrio, la correttezza e la sensibilità dimostrati nell’impegno politico e istituzionale -afferma il sindaco Giuseppe Fausto-. Durante il suo mandato, durato fino all’aprile 1968, si distinse per l’attenzione e la sensibilità verso le esigenze della comunità. A testimonianza della stima di cui godeva, Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana dalle “carte in regola”, nato a Castellammare del Golfo nel 1935 e ucciso dalla mafia a Palermo il 6 gennaio 1980, lo definì “un galantuomo”».

 

La decisione di intitolare lo spazio pubblico antistante l’Hotel Cala Marina all’avvocato Munna, era stata assunta nel 2019, all’unanimità, dalla Commissione comunale per la Toponomastica in riconoscimento del suo impegno politico e dell’attività svolta alla guida della città.









Native | 15/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792055824-0-da-marsala-a-parma-s-m-inox-al-suo-primo-cibustec-da-espositore.png

Da Marsala a Parma, S.M. Inox al suo primo CibusTec da espositore

Native | 14/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791960954-0-ottobre-rosa-a-trapani-aperture-straordinarie-nei-weekend-per-gli-screening-gratuiti.jpg

Ottobre Rosa, in provincia di Trapani aperture straordinarie nei weekend...

Native | 13/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791874950-0-studio-bellan-cresce-ancora-inaugurata-nuova-sede-a-pantelleria.jpg

Studio Bellan cresce ancora: inaugurata nuova sede a Pantelleria