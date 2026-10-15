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Cultura
15/10/2026 11:21:00

Alcamo, al Castello dei Conti di Modica la prima edizione del Premio Chiaramonte

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Domenica 25 ottobre, dalle ore 10, il Castello dei Conti di Modica di Alcamo ospiterà la prima edizione del “Premio Chiaramonte Conti di Modica”, una giornata dedicata alle imprese, all'innovazione, al turismo e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La manifestazione riunirà imprenditori, istituzioni ed esperti per confrontarsi sulle opportunità di sviluppo economico della Sicilia occidentale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, agli incentivi e alle nuove prospettive del mercato.

Il programma prevede incontri tematici, momenti di confronto tra aziende, degustazioni enogastronomiche, intrattenimento artistico e premiazioni, con riconoscimenti alle realtà imprenditoriali che si sono distinte per capacità e longevità.

Tra gli appuntamenti, il talk “Il territorio che innova: storie di successo e visioni future”, dedicato alle esperienze imprenditoriali e alle prospettive di crescita.

L'ingresso è gratuito. 









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