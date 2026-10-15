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Cronaca
15/10/2026 13:50:00

Tornado a Marsala e Petrosino, volontari al lavoro per rimovere macerie e detriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792065413-0-tornado-a-marsala-e-petrosino-volontari-al-lavoro-per-rimovere-macerie-e-detriti.jpg

Iniziati ieri gli interventi di pulizia e messa in sicurezza nelle aree di contrada Terenove, colpite dalla tromba d’aria che ha travolto abitazioni e provocato danni a Marsala e Petrosino.

Coordinati dalla Protezione civile, gli interventi riguardano in particolare la zona antistante le case danneggiate, dove si lavora per rimuovere detriti e macerie e ripristinare condizioni minime di decoro e sicurezza. Sul posto sono impegnati uomini e mezzi dell’associazione di volontariato SOS Valderice, che stanno collaborando alle operazioni.

 

Le attività in corso sono propedeutiche anche a un intervento di assistenza alle famiglie colpite. Nelle prossime ore, infatti, la Protezione civile provvederà a posizionare due case mobili, destinate a offrire una sistemazione temporanea dopo i danni provocati dal tornado.

 

Un lavoro che punta non soltanto a liberare le aree dai materiali accumulati dopo il passaggio della tromba d’aria, ma anche a creare le condizioni necessarie per consentire l’installazione delle strutture mobili e dare una prima risposta alle esigenze delle persone rimaste coinvolte.









Native | 15/10/2026
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