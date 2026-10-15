Castellammare, sorpresi a rubare in un camper alla Playa: due arresti

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri a Castellammare del Golfo, dopo essere stati sorpresi a rubare all'interno di un camper parcheggiato nei pressi della spiaggia Playa. A far scattare l'intervento è stata la segnalazione di un cittadino, insospettito dall'atteggiamento dei due.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo e dell'Aliquota Radiomobile di Alcamo.
I militari hanno bloccato i due uomini, entrambi del posto, mentre stavano scendendo dal camper. Avevano ancora con sé la refurtiva: una carta di credito, telefoni cellulari ed effetti personali, recuperati e subito restituiti alla proprietaria.
I due sono stati arrestati con l'accusa di furto. Dopo l'udienza di convalida, per entrambi è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.
Le eventuali responsabilità penali saranno accertate definitivamente nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.