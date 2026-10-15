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Cronaca
15/10/2026 09:00:00

Buongiorno24 del 15 Ottobre 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con Marsala e Petrosino dopo il tornado del 9 ottobre. Il quadro aggiornato indica un fabbisogno di quasi venti milioni di euro: proseguono la rimozione delle macerie, la messa in sicurezza degli immobili e il recupero dei materiali nella scuola De Gasperi di Terrenove. La priorità resta riportare i bambini in classe e aiutare famiglie e imprese a ripartire. Faremo il punto sulle risorse e sugli impegni delle istituzioni, dopo l’incontro della sindaca Andreana Patti con Raffaele Fitto a Bruxelles e quello del ministro Giuseppe Valditara con gli insegnanti.

 

https://video.tp24.it/notizie-inchieste-eventi-a-trapani/marsala-petrosino-dopo-tornado-conta-danni-quasi-milioninbsp/240767

Passiamo alla cronaca giudiziaria, con quattro misure cautelari per presunte estorsioni e rapine aggravate. Secondo l’indagine dei Carabinieri di Alcamo, le richieste di denaro sarebbero partite anche dal carcere di Favignana, attraverso cellulari detenuti illegalmente. Tre degli indagati erano già detenuti, il quarto si trovava in semilibertà. Ricostruiremo gli elementi dell’accusa e il contesto dell’operazione.

https://video.tp24.it/notizie-inchieste-eventi-a-trapani/estorsioni-carcere-favignana-nbspquattro-arrestinbsp/240733

 

A Mazara del Vallo torniamo sulle condizioni degli edifici scolastici: oggi e domani restano chiusi i plessi di via Livorno e Don Milani di via Potenza per gli interventi di disinfestazione e sanificazione disposti con ordinanza sindacale. Una vicenda che riporta al centro la sicurezza degli ambienti in cui studiano i ragazzi e le risposte alle preoccupazioni delle famiglie.

 

Ci spostiamo poi all’Assemblea regionale siciliana, dove il governo Schifani ha superato per tre voti il primo ostacolo sulla variazione di bilancio. La discussione prosegue tra le tensioni della maggioranza e lo scontro sui criteri per distribuire i cinquanta milioni destinati agli investimenti territoriali. Vedremo quali sono i nodi politici e quali conseguenze hanno sulle risorse per Comuni e servizi.

https://www.tp24.it/2026/10/15/regionale/sicilia-tre-voti-tengono-in-piedi-la-manovra-ora-lo-scontro-sulle-mancette/240759

 

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.









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