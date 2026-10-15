15 Ottobre: i ragazzini della minicar, Meloni attacca Putin e Trump, i radar di Crosetto

15/10/2026 07:10:00

E' il 15 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo

• Presi i due minorenni della minicar: «Lo facevamo per noia». Uno dei due è figlio di un carabiniere

• Alla Camera Meloni ha duramente attaccato l’accordo sul gasolio tra Trump e Putin. E si è presa gli applausi anche da una parte del Pd

• Radar di Crosetto per difendere l’Italia dai russi. Lo ha annunciato lo stesso ministro dai Balcani

• Gli Usa hanno messo limitazioni a Starlink e Mosca ha colpito l’Ucraina con 39 missili balistici e oltre 120 droni. A causa della mancata connessione, neanche le sirene hanno suonato. Il bilancio è di 10 morti e 91 feriti

• In vista delle elezioni di midterm, Trump torna a far sua la Groenlandia. Vuole iniziare un’esplorazione di petrolio, gas e minerali «nella nostra nuova e bellissima» isola

• Gli Houthi non solo hanno colpito l’Aramco a Dhahran, ma starebbero anche costruendo missili capaci di raggiungere l’Arabia Saudita e Israele

• Sessanta soldati americani si sono rifiutati di partecipare alla fucilazione in streaming di Nidal Malik Hasan per motivi religiosi. Presto potrebbero diventare 180

• Papa Leone si è alzato dal letto, ha camminato, mangiato, iniziato la fisioterapia respiratoria e concelebrato una messa. È di buon umore ma, probabilmente, dovrà sottoporsi a diverse terapie

• Massimo Garavaglia sfida Matteo Salvini. L’ex ministro del Turismo si è candidato a segretario della Lega. Ora dovrà raccogliere le firme di 80 delegati di quattro regioni diverse

• A Cagliari un uomo di 55 anni ha messo incinta la figlia di 12. Lo ha rivelato il Dna prelevato dal feto abortito. Lei aveva detto di essere stata violentata da uno sconosciuto

• I legali delle figlie di Maradona hanno chiesto condanne fino a 15 anni per l’équipe che curò l’ex calciatore nei suoi ultimi giorni di vita: «Lo hanno ucciso»

• Negli Usa l’inflazione è salita al 3,7 per cento, ma Trump dà tutta la colpa a Biden. La Fed però sarà costretta ad aumentare di nuovo i tassi

• Riccio europeo, barbagianni, bombo terrestre e pulcinella di mare sono i quattro animali che prenderanno il posto di Churchill&Co sulle banconote inglesi

• Polemiche in Francia perché la ong per l’infanzia Plan International dà la colpa dell’aumento delle spose bambine al cambiamento climatico

• Il Tar del Lazio ha stabilito che anche i medici di famiglia possono prescrivere farmaci come l’Ozempic o il Mounjaro

• Il parlamento ungherese ha cancellato le norme anti Lgbtq+ che aveva voluto Orbán. Intanto la commissione Ue ha sbloccato 4,2 miliardi di euro destinati all'Ungheria che erano stati congelati a causa della corruzione

• Dopo quelli di Francia e Belgio, anche gli studenti albanesi sono scesi in strada a Tirana. Protestano contro il governo di Edi Rama. In fiamme il ministero dell’Istruzione e la filiale di una banca

• In Brasile i sondaggi danno in testa Flávio Bolsonaro per due punti su Lula. Il ballottaggio si terrà il 25 ottobre

• Per la prima volta Netanyahu ha ammesso che il capo degli 007 egiziani atterrò prima del 7 ottobre in Israele per avvisare che qualcosa di grave stava per accadere. Ma lui, così dice, allora non venne informato del suo arrivo

• Vita dura per i giornalisti. Una reporter giapponese è stata arrestata in Russia. Israele ha negato il visto a Martina Stefanoni di Radio Popolare. Cnn, Politico e Ms Now sono state riammesse alla Casa Bianca per volere di un giudice. In Turchia 11 giornalisti di HalkTv sono stati fermati

• Un dipendente di OpenAi è stato arrestato per spionaggio. Avrebbe installato una microspia da 13,99 dollari negli uffici di San Francisco per registrare le riunioni

• L’Authority voleva accusare De Luca di aver violato la privacy di un uomo per aver postato il video in cui lo si vede gettare un frigo per strada. Peccato che abbia intestato la lettera a un certo “Antonio de Luca”

• Vincenzo Demarte, capogruppo di Fi ad Alessandria, si è collegato al consiglio comunale da una spa. A un certo punto si è tolto l’accappatoio ed è rimasto nudo. Credeva che la telecamera fosse spenta

• Un ragazzo di 13 anni di Roma ha vissuto gli ultimi tre con la leva del freno nella schiena. Gli era entrata nel corpo dopo una caduta ma non se ne era accorto

• A Rivoli (Torino) una donna di 63 anni è a processo per stalking ai danni del figlio e della sua famiglia: secondo l’accusa si sarebbe trasferita nell’appartamento di fronte al loro per spiarli

• A Milano un marocchino di 53 anni è finito dietro le sbarre per aver colpito l’ex moglie, sotto gli occhi di un vigile, in piazza Duomo. I due si erano separati tre anni fa proprio per le violenze di lui

• C’è stato un tempo in cui Lotito, per difendersi dagli ultras, girava con due pistole: una davanti e una dietro. Lo ha raccontato al gip nell’inchiesta su Bisignani e i vertici della Banca del Fucino

• Il Real ha battuto la Roma 4 a 3 con un’incredibile rimonta: ha segnato gli ultimi tre gol in soli 7 minuti a fine partita. Anche il Feyenoord ha sconfitto il Como in rimonta, per 3 a 2

• A Wuhan Jasmine Paolini avanza. Ha conquistato gli ottavi nel singolare e i quarti nel doppio con Sara Errani

• Sono morti il biologo francese, nonché nipote di Pierre e Marie Curie, Pierre Joliot (94 anni) e il vignettista del New Yorker P.C. Vey (70)



