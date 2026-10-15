Promozione: il Mazara torna da Fulgatore con una sconfitta

15/10/2026 14:45:00

Dal Mazara ci si aspettava un risultato positivo da questa trasferta, purtroppo ha lasciato Fulgatore con una amara sconfitta, segnata da distrazioni difensive che hanno consentito ai padroni di casa di conquistare l’intera posta in palio. Biancoazzurri cinici e decisivi nelle rare palle gol della gara. Primo tempo giocato a viso aperto dalle due compagini. Ripresa tutta a favore del Mazara che non è riuscito a scardinare il muro della difesa avversaria. Fulgatore che nella propria area liberava palloni con grinta e agonismo, imbrigliando i canarini che non riuscivano a finalizzare. Sconfitta pesante per il Mazara che nelle prime due trasferte stagionali non porta a casa punti.

Il Mazara scende in campo con il 4-3-3. All’attacco Iraci, Monti, Perrone per la prima volta insieme. In porta Giacalone. Cammareri in fase di recupero dall’infortunio va in tribuna, il suo rientro probabilmente domenica in casa con il Gemini. Giuseppe Rustico ancora out. Al 3’ primo squillo del Mazara con Monti, il suo diagonale sfiora di poco il palo. 13’ Azione gol del Fulgatore. Alongi entra in area mazarese e a tu per tu con Giacalone, ha la meglio il portiere gialloblù che evita di subire il gol respingendo il forte tiro. 15’ Arriva il vantaggio dei padroni di casa. Dalla fascia sinistra Lala batte una punizione con la palla che passa tra le gambe dei difensori gialloblù che non riescono a respingere, infilandosi all’angolino basso del portiere. 26’ Enrico Russo calcia alto. 32’ il Mazara va vicinissimo al pareggio. Angolo battuto da Vizzocero, Monti a due metri dalla porta, di testa costringe Mistretta ad un miracoloso ed istintivo colpo di reni a deviare in angolo. La parata più importante della partita! Finisce il primo tempo dopo due minuti di recupero.

Il Mazara in svantaggio rientra nel terreno di gioco con maggiore determinazione e grinta. Al 3’Un gran tiro di Maranzano fa la barba al palo. 5’ Iraci, incontenibile sulla fascia sinistra mette in mezzo per Monti calcia e Mistretta devia in angolo. Al 6’ Doppio cambio nel Fulgatore, dentro Genovese e Ammucciato, escono Incamicia e Oddo. Al 16’ nel Mazara, fuori Russo, dentro Tempesta. 20’ La difesa canarina cincischia, Castiglione arriva dalle retrovie, conquista palla, vede il portiere fuori dai pali e lo beffa con un gran pallonetto dalla distanza. Mazara sotto di due reti nel momento della maggiore offensiva dei canarini. 22’ Ci prova Vizzocero dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa. 23’ Nei biancoazzurri esce Alongi, entra Simone. Al 25’ nei gialloblù dentro Erbini, fuori Maranzano. 26’ Dalla sinistra Iraci serve in area un ottimo pallone per Erbini che da buona posizione manda di poco al lato. 27’Tiro di Vizzocero, fuori. 28’ Perrone calcia fuori. 30’ Nel Fulgatore esce Agnello, entra Di Matteo. Al 39’ Sallah si fa parare tiro da Mistretta. 40’ Nei biancoazzurri entra Maione, esce Castigione. 44’ Vizzocero crossa in area per Monti, para Mistretta. Nell’assedio gialloblù, il Mazara accorcia le distanze. Angolo battuto da Vizzocero, Perrone di testa anticipa tutti e segna il suo quinto gol in campionato che gli consente di comandare l’attuale classifica dei cannonieri. La gara termina dopo 4 minuti di recupero.





