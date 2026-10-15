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Cultura

» Arte
15/10/2026 07:48:00

Fabio Ingrassia porta il "Cacciatore di Sogni" ad Abu Dhabi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792043542-0-fabio-ingrassia-porta-il-cacciatore-di-sogni-ad-abu-dhabi.jpg

L’arte siciliana approda ad Abu Dhabi con “Cacciatori di Sogni – Oltre i confini”, lo spettacolo che vede protagonista il marsalese Fabio Ingrassia, artista e performer capace di fondere linguaggi espressivi differenti in una narrazione di forte impatto visivo ed emotivo. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi, diretto da Susanna Iacona Salafia, rappresenta una nuova occasione di visibilità internazionale per il talento siciliano.

 

Pittura e sand-art diventano racconto

Il tratto distintivo dello spettacolo è l’incontro tra pittura dal vivo, sand-art e musica. Le immagini prendono forma davanti agli spettatori, evolvendosi attraverso il gesto dell’artista e dando vita a una narrazione in continua trasformazione. La componente musicale accompagna il processo creativo, amplificandone le suggestioni e trasformando la performance in un’esperienza coinvolgente.

 

Ingrassia: «Il coraggio di dare forma alle proprie aspirazioni»

La performance affronta il tema della realizzazione personale, invitando a riconoscere le proprie capacità e a superare gli ostacoli che possono frenare le ambizioni individuali.

«Al centro di “Cacciatori di Sogni – Oltre i confini” c’è una riflessione che riguarda tutti, indipendentemente dall’età, dalle origini e dalle circostanze personali: il diritto di continuare a sognare e la possibilità di trovare il coraggio necessario per dare forma alle proprie aspirazioni», spiega Ingrassia.

«I sogni non appartengono soltanto alla giovinezza, né sono una prerogativa di chi dispone delle condizioni ideali per realizzarli. Sono una dimensione profondamente umana, che invita a guardarsi dentro, a riconoscere il proprio potenziale e a non smettere di cercare nuove strade», aggiunge l’artista.

 

Un percorso professionale oltre i confini nazionali

La tappa negli Emirati si inserisce in un percorso artistico che comprende apparizioni televisive e collaborazioni con personalità del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. Esperienze che contribuiscono ad ampliare la visibilità di Ingrassia e a valorizzare una ricerca espressiva fondata sulla contaminazione tra arti visive e performance.

Con questa esperienza internazionale, l’artista siciliano porta al pubblico di Abu Dhabi una proposta che unisce sperimentazione e riflessione personale, dimostrando come pittura, sabbia e musica possano costruire un racconto accessibile a sensibilità e culture differenti.



Arte | 2026-10-15 07:48:00
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