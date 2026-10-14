Marsala: l'associazione teatrale "Con Voi" conferma lo spettacolo del 28 novembre

14/10/2026 12:10:00

L’associazione teatrale “Con Voi” di Marsala conferma lo spettacolo in programma il 28 novembre 2026, dopo un confronto con l’Amministrazione comunale sugli adempimenti burocratici e sui costi legati alla messa in scena delle rappresentazioni. La compagnia Sipario, invece, ha deciso di fermare due storiche rappresentazioni teatrali.

L’incontro si è svolto l’8 ottobre scorso, in seguito alle criticità evidenziate dalla compagnia nel comunicato stampa del 7 ottobre. Al tavolo, insieme ai rappresentanti dell’associazione, erano presenti Giovanna Basiricò, dirigente del settore Servizi e Cultura, Andrea Giacalone, segretario generale e responsabile del Suap, e l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Laura Doro.

Nel corso della riunione, il direttore artistico Giuseppe Noto Castagnino e gli altri componenti della compagnia, Emanuele Lo Cascio, Sergio Oliva e Michele Imperiale, hanno illustrato le spese che, sulla base delle disposizioni vigenti, ritenevano necessarie per organizzare gli spettacoli.

Tra le voci indicate figuravano il certificato fonometrico, gli adempimenti legati al Suap, l’affitto del teatro, i piani di emergenza e sicurezza e sanitario, l’adeguamento delle scenografie alle norme antincendio, gli eventuali costi per i vigili del fuoco, i diritti Siae e la compilazione della domanda da parte di un tecnico per la presentazione sul portale delle imprese.

Durante il confronto, il segretario generale ha fornito chiarimenti sulle procedure da seguire, precisando che alcuni degli adempimenti elencati non sarebbero necessari in determinate circostanze. In particolare, per gli spettacoli basati esclusivamente sul parlato non sarebbe richiesto il certificato fonometrico. È stata inoltre chiarita la riduzione della tassa Suap per le associazioni di questo tipo e la possibilità di dimezzare il costo dell’affitto del teatro per gli spettacoli patrocinati dal Comune.

L’Amministrazione ha precisato anche che l’adeguamento delle scenografie alle norme di sicurezza antincendio non rientra tra le competenze comunali e che la compilazione della domanda può essere affidata a qualsiasi tecnico abilitato, senza che sia necessario rivolgersi specificamente a un ingegnere.

Alla luce dei chiarimenti ricevuti e dopo essersi confrontata al proprio interno, l’associazione “Con Voi” ha deciso di mantenere in calendario lo spettacolo del 28 novembre 2026.

La compagnia ha ringraziato l’Amministrazione guidata dalla sindaca Andreana Patti per la disponibilità dimostrata e per il confronto sulle procedure da seguire. Resta così confermato l’appuntamento teatrale, dopo le incertezze emerse in relazione agli oneri organizzativi e burocratici.



