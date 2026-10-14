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Cultura

» Spettacoli
14/10/2026 14:23:00

Marsala, Biagio Izzo torna al Teatro Impero il 19 ottobre con “Finché giudice non ci separi”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/marsala-biagio-izzo-torna-al-teatro-impero-il-19-ottobre-con-finche-giudice-non-ci-separi-450.jpg

Biagio Izzo torna sul palco del Teatro Impero di Marsala. L'appuntamento è per lunedì 19 ottobre alle 21 con la commedia “Finché giudice non ci separi”, lo spettacolo inizialmente previsto per il 24 marzo scorso e rinviato a causa di un grave lutto che aveva colpito la compagnia teatrale.

Per gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto, la notizia più importante riguarda proprio l'ingresso: i biglietti e gli abbonamenti validi per la data di marzo potranno essere utilizzati anche il 19 ottobre, a condizione che non sia stato richiesto il rimborso nei termini previsti.

Divorzi, amici e imprevisti: la commedia con Biagio Izzo

Scritta da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, con la regia di Augusto Fornari, Finché giudice non ci separi porta in scena le conseguenze di un matrimonio finito, tra difficoltà economiche, delusioni sentimentali e situazioni paradossali.

Biagio Izzo interpreta Massimo, un libraio antiquario che, dopo la separazione dalla moglie, si ritrova senza casa, lontano dalla figlia e con buona parte dello stipendio destinata all'assegno di mantenimento.

A cercare di risollevarlo ci sono tre amici, anche loro separati, che tra consigli, confessioni e interventi maldestri finiscono spesso per complicare le cose. L'arrivo di una nuova vicina di casa, legata in modo del tutto particolare alle vicende giudiziarie del protagonista, darà il via a ulteriori equivoci e colpi di scena.

Una commedia che affronta con ironia le difficoltà della vita di coppia e del dopo-divorzio, affidandosi alla comicità di Biagio Izzo e a un intreccio di situazioni familiari nelle quali non è difficile riconoscersi.

Biglietti validi e informazioni sullo spettacolo

Il recupero della data consentirà dunque agli spettatori che avevano prenotato la serata del 24 marzo di assistere allo spettacolo senza dover acquistare un nuovo titolo d'ingresso, purché non abbiano richiesto il rimborso.

Per chi desidera partecipare, sono ancora disponibili biglietti sulla piattaforma Liveticket.

Per informazioni è possibile contattare il numero 388 566 2176.









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