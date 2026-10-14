Trapani, tulipani viola per sconfiggere la polio alla Villa Margherita

14/10/2026 07:32:00

A Trapani la sensibilizzazione passa da un tulipano viola per sostenere la lotta contro la poliomielite, con l’obiettivo di contribuire a un futuro libero da una malattia che continua a rappresentare una minaccia in alcune aree del mondo.

Si chiama «TuliPOLIO» l’iniziativa promossa dal Rotaract Club Trapani, in collaborazione con il Rotary Club Trapani e l’Interact Club Trapani, con il supporto del Comitato di Trapani della Croce Rossa Italiana e il patrocinio gratuito del Comune.

L’appuntamento è per il 17, 18, 24 e 25 ottobre alla Villa Comunale Margherita, dove sarà allestito un gazebo per la raccolta fondi e l’informazione rivolta ai cittadini.

Il punto di sensibilizzazione sarà operativo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, davanti all’ingresso della villa. Chi vorrà aderire potrà effettuare una donazione volontaria e ricevere in cambio un bulbo di tulipano viola, simbolo dell’iniziativa.

Il significato del tulipano viola

Il colore scelto richiama il segno viola applicato sul mignolo dei bambini durante le campagne di vaccinazione contro la poliomielite. Un contrassegno utilizzato per identificare i piccoli già vaccinati e contribuire al monitoraggio delle attività di immunizzazione.

Il fiore diventa così un simbolo di prevenzione e solidarietà, ma anche un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza dei vaccini e sul lavoro necessario per raggiungere le popolazioni che ancora rischiano di essere colpite dalla malattia.

Tutti i fondi raccolti nelle quattro giornate saranno destinati a «End Polio Now», il programma internazionale sostenuto dal Rotary International per contribuire all’eradicazione della poliomielite nel mondo.

Negli ultimi decenni la lotta alla polio ha ottenuto risultati significativi grazie alle campagne di vaccinazione, che hanno ridotto drasticamente la circolazione del virus a livello globale. L’obiettivo dell’eradicazione, tuttavia, non è ancora stato raggiunto: in alcune aree del mondo la malattia continua a circolare e le difficoltà di accesso ai vaccini rendono necessario mantenere alta l’attenzione.

La poliomielite è una malattia virale altamente contagiosa che può colpire soprattutto i bambini e provocare, nei casi più gravi, paralisi permanenti. La vaccinazione resta lo strumento fondamentale per prevenirla e interrompere la trasmissione del virus.

Con «TuliPOLIO», la famiglia rotariana trapanese e la Croce Rossa puntano quindi a unire raccolta fondi e informazione, coinvolgendo la comunità in un’iniziativa concreta di solidarietà internazionale.

Un piccolo bulbo per ricordare che la prevenzione e l’accesso alle vaccinazioni sono strumenti essenziali per proteggere la salute, soprattutto dei più piccoli.



