Castelvetrano dice addio a Giuseppe Occhipinti 

14/10/2026 05:20:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Occhipinti.

Si è spento nel pomeriggio del 13 ottobre 2026, intorno alle 16, nella sua abitazione di Marinella di Selinunte.

Castelvetranese, per molti anni ha lavorato presso il Parco Archeologico di Selinunte, andando in pensione lo scorso 1° ottobre. Era molto legato alla borgata di Marinella, dove viveva con la moglie Patrizia.

Grande appassionato di musica, suonava la batteria ed era conosciuto e apprezzato per la sua affabilità, la disponibilità, l’ironia pungente e quel grande senso dell’umorismo che caratterizzava il suo modo di stare con gli altri. Aveva preso parte anche all’ultima competizione elettorale locale, candidandosi all’interno di una lista civica.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio. In queste ore sono tanti i messaggi pubblicati sui social da amici e conoscenti. Tra i ricordi più intensi quello del regista Piero Bua:

“Talvolta non si trovano le parole per descrivere uno stato d'animo... Talvolta si resta increduli di fronte ad una realtà che fino in fondo si spera si trasformi in finzione... Talvolta si vuole pensare che alla fine ci sia sempre un epilogo positivo a tutto. Purtroppo non è così... E quando i riflettori del palcoscenico della vita si spengono, restano solo gli applausi di chi ha condiviso con te anche solo un momento bello della propria vita. Ciao Peppe”.

Lascia la moglie Patrizia e i figli Federico e Barbara.

I funerali saranno celebrati giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 10:30 presso la Parrocchia Sacro Cuore di Maria di Marinella di Selinunte.