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Cronaca

» Sanità
14/10/2026 15:01:00

Diabete e obesità, a Mazara un workshop sulle nuove terapie e sulla prevenzione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791972223-0-diabete-e-obesita-a-mazara-un-workshop-sulle-nuove-terapie-e-sulla-prevenzione.jpg

Non basta più tenere sotto controllo la glicemia. Oggi la cura del diabete punta anche a prevenire le complicanze cardiovascolari, renali e metaboliche, grazie a nuove terapie che possono contribuire anche alla riduzione del peso corporeo. Se ne parlerà a Mazara del Vallo il 16 e 17 ottobre, durante il 14° workshop “Gestione territoriale pluridisciplinare del paziente diabetico”, in programma all'hotel Mahara.

Responsabile scientifico dell'iniziativa è Giuseppe Giordano, diabetologo e responsabile dell'Ambulatorio di Diabetologia del Distretto di Mazara del Vallo dell'Asp Trapani.

 

Diabete e obesità, i numeri in Italia

«In Italia convivono con il diabete circa quattro milioni di persone e oltre sei milioni con l'obesità», spiega Giordano. «Inoltre, circa l'80% delle persone con diabete è in sovrappeso e una quota significativa dei soggetti con obesità svilupperà nel tempo il diabete tipo 2».

Le due patologie sono strettamente collegate e richiedono un approccio che non si limiti al controllo degli zuccheri nel sangue.

«Fino a pochi anni fa l'obiettivo principale era riportare la glicemia entro valori ottimali. Oggi il vero cambio di paradigma consiste nel curare il paziente nella sua globalità, riducendo il rischio cardio-nefro-metabolico e prevenendo le complicanze associate alla malattia», sottolinea il diabetologo.

Al centro del confronto ci saranno le nuove terapie farmacologiche, gli approcci nutrizionali e psicologici, le tecnologie applicate al diabete e le prospettive della medicina personalizzata.

 

Il confronto con gli specialisti tunisini

Una novità dell'edizione 2026 sarà la partecipazione di specialisti provenienti dalla Tunisia, che presenteranno i dati sulla diffusione del diabete e dell'obesità nel Maghreb e le strategie di prevenzione adottate nei Paesi nordafricani.

Un confronto che assume un significato particolare a Mazara del Vallo, città storicamente legata alla comunità tunisina.

Il workshop, giunto alla quattordicesima edizione, riunirà specialisti italiani e internazionali e sarà preceduto da attività formative rivolte a infermieri, biologi e farmacisti.

L'evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, dell'Asp di Trapani, dell'Ordine dei medici di Trapani e del Rotary Club di Mazara del Vallo.









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