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» Professioni
14/10/2026 08:03:00

Marsala, l'avvocato Spada alla Cassa Forense

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/marsala-l-avvocato-spada-alla-cassa-forense-450.jpg

 L’avvocato marsalese Giuseppe Spada, dal 2019 presidente del locale Consiglio dell’Ordine, è stato eletto delegato alla Cassa Forense, per il quadriennio 2027-2030, per il Distretto della Corte d’appello di Palermo (oltre alla provincia del capoluogo siciliano, anche Trapani e Agrigento).

 

 “Il dato che emerge dal nostro Distretto a conclusione di questo impegnativo appuntamento elettorale è per noi motivo di immenso orgoglio – scrive l’avvocato Spada in un messaggio a suoi colleghi - Grazie al vostro straordinario supporto, la nostra Lista (“Insieme per una Cassa equa e solidale”, ndr) ha raccolto ben 1.058 voti complessivi, sfiorando il primato nel Distretto per una manciata di preferenze. Questo successo porta con sé un segnale politico e territoriale chiarissimo: il blocco compatto e la fiducia travolgente ricevuti dai Fori di Marsala, Trapani, Agrigento, Sciacca e Termini Imerese testimoniano il desiderio di una rappresentanza previdenziale forte, presente e vicina alle esigenze di noi tutti e tutte. Voglio ringraziare di cuore ognuno di voi – conclude il legale marsalese - per aver creduto in questo progetto e per aver dimostrato che il nostro territorio sa muoversi unito e con una voce sola. Da oggi, il mio impegno a Roma sarà quello di rappresentare con determinazione tutti gli avvocati del Distretto, vigilando sui nostri diritti e sul nostro futuro previdenziale. Grazie per la fiducia. Il lavoro per il quadriennio 2027-2030 inizia adesso!”.









Native | 13/10/2026
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