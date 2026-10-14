Dodici Comuni e un solo mare: la costa trapanese porta i suoi sapori al TTG di Rimini

14/10/2026 07:55:00

La costa trapanese prova a fare sistema e a presentarsi al mercato turistico con una proposta unitaria, che mette insieme mare, pesca, tonnare, saline e gastronomia.

Il progetto degli "Itinerari del Gusto della Costa Trapanese", promosso dal GAL Pesca Trapanese, arriva al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione internazionale dedicata al turismo in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre.

L’obiettivo è trasformare le risorse del territorio in un prodotto turistico organizzato, capace di coinvolgere visitatori e operatori del settore e di generare ricadute economiche per le comunità costiere.

Una rete che coinvolge dodici Comuni: Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Petrosino, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice.

Allo stand saranno presenti i sindaci dei territori coinvolti, il tour operator incoming Sicilia da Scoprire e gli operatori economici selezionati dai Comuni.

Il passaggio decisivo è previsto per giovedì 15 ottobre, quando alle 19.30, all’Hotel Premier & Suites di Milano Marittima, sarà firmato il protocollo d’intesa per la gestione della rete.

A sottoscriverlo saranno la Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, soggetto gestore del GAL e capofila del progetto, i dodici Comuni, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale e Sicilia da Scoprire, partner di supporto.

Cinque itinerari tra tonnare, sale e cucina

Il progetto punta sull’identità del territorio e sulle sue produzioni più rappresentative.

Sono cinque gli itinerari tematici proposti ai visitatori: «Gambero rosso & pescato mediterraneo», che collega Mazara del Vallo, Petrosino, Pantelleria e Marsala; «Tonno e tonnare», tra Favignana, Trapani, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo; «Il sale e le sue declinazioni», attraverso Marsala, Paceco e Trapani; «Cucina tradizionale e pescato locale», che coinvolge Misiliscemi, Trapani, Paceco ed Erice; infine «Cuscusu trapanese», un percorso che abbraccia tutti e dodici i Comuni della rete.

Accanto agli itinerari liberamente percorribili, il GAL presenterà agli operatori turistici cinque pacchetti esperienziali di tre giorni, uno per ciascun percorso.

Le proposte comprendono attività legate alla cucina e alle tradizioni marinare, dalla lezione di cucina sul tonno a Trapani alla visita alla tonnara di Bonagia, passando per il porto peschereccio di Mazara del Vallo e gli incontri con i pescatori locali.

Sul portale itineraridelgustotrapani.it sono disponibili quattordici proposte, con formule che prevedono anche soggiorni di cinque e otto giorni. La piattaforma consente di consultare esperienze, ristoranti, strutture ricettive e produttori.

Attraverso la funzione «Crea il tuo viaggio», il visitatore può scegliere la durata del soggiorno, combinare le tappe e inviare una richiesta per costruire un itinerario su misura.

Il turismo come opportunità per le comunità costiere

La partecipazione al TTG rappresenta un'occasione per presentare il progetto agli operatori del settore e rafforzare la commercializzazione dell'offerta turistica della Sicilia occidentale.

Il tema scelto per l'edizione 2026 della manifestazione, «EXIST», richiama il valore dell'esperienza umana: una prospettiva nella quale i protagonisti diventano anche pescatori, ristoratori, produttori e custodi delle tradizioni locali.

«A Rimini la costa trapanese parla con una sola voce», afferma Francesco La Sala, presidente del GAL Pesca Trapanese. «Con il protocollo questa voce diventa un metodo di lavoro stabile.

Dodici Comuni offrono agli operatori un prodotto concreto e prenotabile, costruito con chi il mare lo vive ogni giorno. Il turismo che vogliamo porta valore alle marinerie e mantiene vive le comunità costiere».

La sfida è fare in modo che la promozione congiunta si traduca in una rete operativa, capace di mettere in relazione le amministrazioni, le imprese e le realtà produttive locali, superando la frammentazione dell'offerta e valorizzando le specificità di ciascun territorio.

Il progetto è finanziato dal Programma nazionale FEAMPA 2021-2027, nell'ambito della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL Pesca Trapanese. Lo spazio espositivo degli Itinerari del Gusto della Costa Trapanese si trova al padiglione C2, stand 229-230.



