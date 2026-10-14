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Economia
14/10/2026 10:30:00

Risparmio, nel trapanese oltre 430mila buoni fruttiferi e libretti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791967011-0-risparmio-nel-trapanese-oltre-430mila-buoni-fruttiferi-e-libretti.jpg

Sono oltre 430mila i Buoni fruttiferi postali e i Libretti di risparmio attivi in provincia di Trapani nella prima metà del 2026, per un patrimonio complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. I dati, diffusi da Poste Italiane, indicano oltre 150mila Buoni e più di 270mila Libretti.

 

Gli strumenti sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane. Secondo quanto comunicato dall’azienda, oltre un residente su tre nella provincia è intestatario di un Buono fruttifero postale, mentre circa due terzi della popolazione possiedono almeno un Libretto.

In Sicilia si contano complessivamente oltre 3,5 milioni di Libretti e circa 2,3 milioni di Buoni. A livello nazionale, le sottoscrizioni raggiungono circa 35 milioni di Buoni fruttiferi e oltre 31 milioni di Libretti.

 

Il buono premium 

Tra le tipologie disponibili figura il Buono Premium, destinato a chi apporta nuova liquidità. Ha una durata di un anno e prevede un rendimento fisso del 3,25% annuo lordo alla scadenza. La sottoscrizione è riservata ai titolari di Libretto di Risparmio Postale e avviene esclusivamente in forma dematerializzata, nel rispetto delle condizioni previste.

I Buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti a partire da 50 euro, in formato cartaceo o dematerializzato. Non sono previsti costi di sottoscrizione, gestione o rimborso; le modalità di restituzione del capitale e degli interessi dipendono dalle condizioni del prodotto scelto.









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