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Economia
14/10/2026 16:00:00

Partanna, finanziato un progetto per sostenere 15 startup innovative nel Belìce

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Un programma di accelerazione per 15 startup innovative, con servizi di consulenza e formazione e la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto fino a 50 mila euro. È quanto prevede il progetto “INN-SO – Polo di Innovazione della Sicilia Occidentale”, ammesso a finanziamento nell'ambito del programma regionale Open Innovation Sicilia, sostenuto dai fondi europei FESR 2021-2027.

 

Il progetto coinvolge anche Partanna e il territorio del Belìce, con il sostegno del Comune e del GAL Valle del Belìce.

 

L'iniziativa è promossa da GATE Real Estate Innovation, capofila del progetto, insieme al CRESM – Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione e a Impact Hub.

Saranno selezionate 15 startup già in possesso di un prodotto sviluppato o validato, interessate a crescere sul mercato.

Il percorso durerà quattro mesi e comprenderà formazione, incontri con esperti e consulenze personalizzate, per un valore stimato di circa 21 mila euro per impresa.

Al termine, le startup che avranno completato il programma potranno richiedere alla Regione Siciliana un contributo a fondo perduto fino a 50 mila euro, destinato alla realizzazione del piano di investimento. Il finanziamento non sarà quindi automatico.

Particolare attenzione sarà riservata all'agroalimentare sostenibile, ma potranno partecipare anche imprese attive nei settori dell'energia, della bioeconomia, del turismo e della cultura.

 

Il bando è aperto anche a startup di altre regioni e dall'estero, purché si impegnino ad aprire una sede operativa in Sicilia.

Le candidature potranno essere presentate entro il 15 novembre 2026 attraverso il sito del programma INN-SO.

L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato a Partanna nel 2018 con il G55 Coworking e FabLab, centro dedicato all'innovazione e alla formazione, successivamente sviluppato attraverso la collaborazione tra Comune, GAL Valle del Belìce e altri partner territoriali.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.innsula.it.









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