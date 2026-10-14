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» Dalla Regione
14/10/2026 00:00:00

Pesca, un milione di euro per valorizzare i borghi marinari siciliani

 

 

 

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La Regione Siciliana mette a disposizione un milione di euro per il recupero e la valorizzazione dei borghi marinari dell’Isola. È stato pubblicato il nuovo avviso del dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, relativo all’annualità 2026, che finanzia interventi di riqualificazione dei luoghi legati alla cultura della pesca, con l’obiettivo di tutelare le tradizioni delle comunità costiere e promuovere nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico.

Sammartino: «Tuteliamo la memoria storica delle comunità costiere»

«La Regione dà continuità a un percorso di valore, confermando strumenti e risorse a sostegno dei territori», dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino.

L’obiettivo, sottolinea l’assessore, è tutelare la memoria storica e identitaria delle comunità costiere, valorizzando le tradizioni e gli antichi mestieri del mare. Un patrimonio culturale che, attraverso interventi mirati, può diventare anche una leva per rafforzare l’attrattività turistica e l’economia locale.

Il nuovo avviso rappresenta, dunque, un’ulteriore opportunità per i borghi marinari siciliani, chiamati a presentare progetti capaci di recuperare luoghi legati alla pesca e restituire loro nuove possibilità di fruizione.

Quali interventi possono essere finanziati

Le risorse sono destinate a Comuni, enti pubblici, associazioni, fondazioni e altri soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando. Gli interventi dovranno riguardare i territori inseriti nel Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari (Reimar).

Tra le iniziative ammissibili figurano il recupero e la riqualificazione di edifici, spazi pubblici e aree portuali legati alle attività della pesca. Potranno inoltre essere finanziati progetti per la realizzazione o il miglioramento di musei, spazi espositivi e didattici, percorsi tematici e sistemi di segnaletica.

Per ciascun progetto è previsto un contributo massimo di 250 mila euro, in continuità con la misura adottata nella precedente annualità.

Avviso 2026, dove consultare il bando

Il bando punta a sostenere iniziative in grado di preservare l’identità marittima della Sicilia, valorizzando i luoghi della pesca e le tradizioni che caratterizzano i borghi costieri.

L’avviso pubblico per il 2026 è consultabile qui, sul portale istituzionale della Regione Siciliana.









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