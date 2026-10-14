San Vito Lo Capo, Girolamo Aldo Carano entra in Giunta: ridistribuite le deleghe 

14/10/2026 13:45:00

Cambio nella Giunta comunale di San Vito Lo Capo. Il sindaco Francesco La Sala ha firmato il decreto di nomina dell’architetto Girolamo Aldo Carano come nuovo assessore, in sostituzione di Giuseppe Catalano, che si era dimesso. Il neo componente dell’esecutivo ha già prestato giuramento davanti alla segretaria comunale Roberta Rizzacasa.

L’esperienza di Carano tra urbanistica e rigenerazione urbana

Carano è un professionista con una lunga esperienza nel settore dell’urbanistica e della rigenerazione urbana. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi tecnici e dirigenziali in diversi enti locali della Sicilia occidentale, tra cui i Comuni di Palermo, Terrasini e San Vito Lo Capo.

Tra gli ambiti in cui ha maturato competenze figurano la riqualificazione delle periferie, il recupero dei centri storici e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico.

A Carano Lavori pubblici, Urbanistica e Ambiente

Con il suo ingresso, il sindaco ha disposto una nuova distribuzione delle deleghe tra gli assessori. A Carano sono state assegnate le competenze sui Lavori pubblici, Urbanistica e Sue, Patrimonio comunale e infrastrutture con le relative manutenzioni, Beni confiscati e legalità, Ecologia e Ambiente.

L’architetto si occuperà inoltre dei progetti Pnrr, del coordinamento dei fondi strutturali europei, nazionali e regionali, del patrimonio ambientale e delle riserve naturali.

Le deleghe di Alba La Sala

Ad Alba La Sala vanno Associazionismo, Politiche giovanili, Sport, attività ricreative, parchi giochi e tempo libero, oltre ai servizi cimiteriali, al randagismo e alla protezione degli animali.

Le sono state affidate anche le deleghe al Verde pubblico, al decoro urbano e alla manutenzione degli spazi pubblici, compresa la scerbatura delle strade comunali urbane ed extraurbane.

Turismo e sviluppo economico per Bulgarello

Angelo Bulgarello mantiene le competenze su Turismo, eventi, feste e spettacoli, insieme alla gestione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

A suo carico anche la programmazione dello sviluppo economico e del marketing territoriale, i rapporti con le attività produttive, le imprese, il commercio e l’artigianato. Tra le deleghe figurano inoltre i rapporti con le produzioni televisive e cinematografiche e l’attuazione del programma amministrativo nei rapporti con il Consiglio comunale.

Scuola, servizi sociali e digitalizzazione a Sieli

A Leonardo Sieli sono assegnate Pubblica istruzione e Cultura, compresa la gestione dei musei comunali, Servizi sociali, Servizi demografici ed elettorali e Toponomastica.

Le sue competenze comprendono inoltre le politiche della famiglia e del lavoro, le Pari opportunità, l’Urp e i servizi ai cittadini, il Distretto socio-sanitario Dss50 e le politiche socio-sanitarie. A Sieli vanno anche le deleghe a Pesca, Agricoltura e Caccia, oltre alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica dei servizi comunali.

Il sindaco mantiene le altre competenze

Francesco La Sala conserva le restanti deleghe: Rapporti istituzionali con Provincia, Regione, Governo e Unione europea, Affari generali e Personale, Contenzioso, Sanità e Igiene pubblica, Suap, programmazione finanziaria, bilancio, tributi e finanze.

Restano inoltre sotto la sua responsabilità Polizia municipale, Viabilità, Mercati, suolo pubblico e sicurezza urbana, i rapporti con Iacp e società partecipate, il Demanio marittimo e la Protezione civile.

Vicesindaco, nomina rinviata

Con la nomina di Carano si completa la sostituzione nell’esecutivo comunale dopo le dimissioni di Catalano. Per la scelta del nuovo vicesindaco, invece, sarà necessario attendere un ulteriore provvedimento del primo cittadino.



