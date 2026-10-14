Mazara, oltre 50 mila passeggeri per il trasporto estivo a Tonnarella

14/10/2026 14:00:00

Oltre 50mila passeggeri hanno utilizzato il servizio di trasporto pubblico locale durante la stagione estiva a Mazara del Vallo. È il dato principale del bilancio tracciato dall’amministrazione comunale al termine della sperimentazione avviata a metà giugno a Tonnarella, con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti verso il lungomare Fata Morgana e limitare la congestione del traffico nelle aree più frequentate durante l’estate.

A fornire i numeri è l’assessore comunale ai Lavori pubblici e alla Polizia municipale, Gasparino Giacalone, sulla base della relazione consuntiva e tecnica presentata da Autoservizi Siberiana, contenente i fogli di servizio giornalieri dei mezzi impiegati.

«Il servizio ha funzionato ed è stato apprezzato», afferma Giacalone, sottolineando come la sperimentazione abbia consentito di coniugare la fruizione turistico-balneare con la necessità di decongestionare il traffico. L’amministrazione è ora al lavoro per individuare gli interventi necessari a migliorare e potenziare il sistema.

Bus elettrici e corsia preferenziale contro gli ingorghi

Il servizio è stato garantito attraverso tre minibus elettrici comunali da 14 posti, impegnati nei collegamenti tra l’area di via Impastato e il porto nuovo con il lungomare Fata Morgana. Nei mesi di luglio e agosto, oltre che nei fine settimana, la flotta è stata integrata con ulteriori autobus da 35 posti.

Secondo l’assessore, dopo una fase iniziale di adattamento da parte degli automobilisti e dei motociclisti alle modifiche della viabilità, il servizio ha registrato un graduale aumento del gradimento. Un contributo sarebbe arrivato anche dalla riorganizzazione degli spazi per lo scarico delle merci e dei posti riservati alle persone con disabilità sul lato mare della pista ciclabile.

La combinazione tra il parcheggio di via Impastato e la corsia preferenziale per gli autobus avrebbe ridotto sensibilmente gli ingorghi che negli anni precedenti interessavano il lungomare Fata Morgana. Il servizio ha inoltre favorito gli spostamenti a piedi di residenti e villeggianti delle zone vicine al parcheggio, utilizzato come punto di partenza per raggiungere gli stabilimenti balneari senza ricorrere all’auto anche per tragitti brevi.

I mezzi hanno assicurato anche collegamenti frequenti tra i diversi lidi, facilitando gli spostamenti dei bagnanti lungo la costa.+

Le criticità: autonomia delle batterie e collegamenti da potenziare

La relazione tecnica evidenzia tuttavia alcuni aspetti da migliorare. Tra questi figurano l’autonomia e il rendimento delle batterie dei bus elettrici, questioni che richiederanno una gestione più efficiente dell’energia e dei tempi di ricarica della flotta.

Da rivedere anche la composizione del servizio integrativo, per calibrare meglio il numero e la tipologia dei mezzi rispetto alle esigenze effettive. Un altro punto riguarda i collegamenti tra Costiera, Quarara, via Impastato e piazzale Quinci, dove il numero dei passeggeri potrebbe crescere ulteriormente, considerando la capillarità e la gratuità del servizio.

«Sono criticità che cercheremo di analizzare meglio per trovare soluzioni che ottimizzino il servizio», dichiara Giacalone, indicando nel potenziamento complessivo del trasporto pubblico uno degli obiettivi per le prossime fasi.

Tonnarella, dal 20 ottobre torna il doppio senso in diverse strade

Accanto al bilancio del trasporto estivo, il Comune interviene anche sulla viabilità del quartiere per il periodo autunnale e invernale. Con l’ordinanza numero 289, firmata il 14 ottobre, viene istituito il doppio senso di circolazione, dal 20 ottobre al 24 aprile di ogni anno, in una serie di strade attualmente a senso unico.

Il provvedimento riguarda via Accardi, via Filippo Basile in corrispondenza della Sirenetta, via del Portalettere, via Maratea, via Alassio, via della Conchiglia, via Tirreno, via Ionio, via Costa Brava, via Sanremo, via Linate, via Malpensa, via Ischia, via Isola d’Elba e via Galatea.

La doppia circolazione viene inoltre estesa alle altre strade trasversali che si diramano dal lungomare Fata Morgana, nel tratto compreso tra via Fani e via del Mare, purché le caratteristiche delle carreggiate e le condizioni di sicurezza lo consentano.

L’ordinanza entrerà in vigore dal 20 ottobre, ma soltanto dopo l’installazione della segnaletica necessaria.

Attivi i collegamenti invernali e ripristinato lo scuolabus a Trasmazaro

Sul fronte del trasporto pubblico ordinario, è già operativo il collegamento tra il centro cittadino, Mazara Due e Costiera, annunciato dall’amministrazione comunale a settembre.

È stato inoltre ripristinato il servizio scuolabus della linea Trasmazaro, dopo la riparazione del guasto meccanico a una porta del mezzo dedicato. Sono complessivamente quattro le linee attivate per il trasporto scolastico: Mazara, Mazara Due, Costiera, Bocca Arena e Trasmazaro.

Riprende anche il servizio di trasporto per le persone non deambulanti all’interno del cimitero comunale, effettuato con due golf cart elettrici messi a disposizione dall’associazione Guardie Ambientali Mazara. Il servizio è previsto il mercoledì, il sabato e la domenica, dalle 8.30 alle 12.30.



