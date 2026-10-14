Alcamo, concorso per tre operatori del verde: 102 candidati ammessi agli orali

14/10/2026 18:50:00

Sono 102 i candidati ammessi alle prove orali del concorso pubblico indetto dal Comune di Alcamo per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di operatore addetto al verde pubblico. L’Ufficio Politiche del Personale ha reso noto il calendario dei colloqui, che si terranno dal 20 al 22 ottobre 2026.

Concorso, superata al prova pratica

L’ammissione al colloquio riguarda i candidati che hanno superato le prove pratiche di idoneità, svoltesi dal 9 settembre all’8 ottobre 2026. Il concorso è finalizzato all’assunzione di tre operatori appartenenti all’Area degli operatori, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali.

Le date e la sede delle prove orali

I candidati ammessi sono convocati alle ore 8.30 presso la Cittadella dei Giovani, in via Ugo Foscolo 1, ad Alcamo. I colloqui si svolgeranno in seduta pubblica nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre.

Per conoscere la distribuzione dei candidati nelle singole giornate è necessario consultare il calendario completo pubblicato sul portale InPA oppure sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

Dove consultare il calendario

L’avviso è disponibile sul portale InPA e sul sito del Comune di Alcamo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non sono previste comunicazioni individuali ai candidati, che sono pertanto tenuti a verificare il calendario e a presentarsi nella data assegnata.



