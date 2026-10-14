Marsala, l'uomo al tempo dell'intelligenza artificiale: il confronto promosso dal Rotary

14/10/2026 08:35:00

Come cambia la vita delle persone con l'intelligenza artificiale? E quali limiti deve avere una tecnologia che sta entrando nel lavoro, nella scuola, nell'informazione e nelle decisioni quotidiane? Sono le domande al centro dell'incontro promosso dal Rotary Club Marsala per sabato 17 ottobre, alle ore 18, nella sala conferenze del Complesso Monumentale San Pietro.

L'appuntamento, dal titolo “Le persone al tempo dell'IA. Riflessioni a partire dall'enciclica Magnifica Humanitas”, riunirà rappresentanti del mondo accademico, della Chiesa e delle istituzioni per discutere delle opportunità e delle questioni etiche legate allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

L'iniziativa rientra nelle attività del Rotary Forum ed è organizzata con il patrocinio del Comune di Marsala.

L'intelligenza artificiale e il valore della persona

Il punto di partenza del confronto sarà Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, firmata il 15 maggio e pubblicata il 25 maggio 2026, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.

Il documento affronta il rapporto tra progresso tecnologico e dignità umana, richiamando l'attenzione sulla necessità di governare l'innovazione senza perdere di vista i diritti, la libertà e la responsabilità delle persone.

Una riflessione che va oltre il dibattito religioso e riguarda questioni sempre più concrete: l'utilizzo degli algoritmi, le trasformazioni del lavoro, l'accesso alle nuove tecnologie e il ruolo dell'uomo nei processi decisionali.

L'incontro di Marsala partirà proprio da questi interrogativi, mettendo a confronto competenze ed esperienze differenti.

I protagonisti dell'incontro

A introdurre e moderare il dibattito sarà l'avvocato Alessandro Laudicina.

Interverrà Giuseppe Anastasi, professore ordinario di Ingegneria Informatica all'Università di Pisa e delegato del rettore per la transizione digitale. Nato a Marsala, Anastasi si occupa di innovazione tecnologica e digitalizzazione e porterà al confronto la propria esperienza accademica.

Tra i relatori anche monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, la cui partecipazione consentirà di approfondire le implicazioni etiche e sociali dell'intelligenza artificiale.

All'incontro prenderanno parte anche Andreana Patti, sindaca di Marsala, e Lucia Antonia Sciacca, presidente del Rotary Club Marsala.

Il confronto offrirà così diversi punti di vista su un cambiamento tecnologico che coinvolge cittadini, istituzioni e comunità, e che pone interrogativi non soltanto sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, ma anche sulle responsabilità legate al loro utilizzo.



