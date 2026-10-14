Castelvetrano, “La boschetta” di Angelo Barraco chiude la rassegna “Al centro della Parola”

14/10/2026 15:26:00

Una delle vicende più oscure della cronaca italiana, raccontata dal punto di vista di chi ha perso la vita. Sarà il giornalista Angelo Barraco, con il libro La boschetta. Storia vera di un duplice omicidio, a chiudere la seconda edizione della rassegna letteraria “Al centro della Parola”, ospitata dal Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano.

L'appuntamento è per sabato 24 ottobre alle ore 18, nello spazio allestito al piano terra del centro commerciale. Il volume, pubblicato da Bertoni Editore, ripercorre uno dei delitti attribuiti al Mostro di Firenze, riportando al centro della narrazione le vittime e gli interrogativi rimasti aperti dopo decenni di indagini e processi.

La storia di Pia Rontini e Claudio Stefanacci

Il libro ricostruisce la vicenda di Pia Rontini e Claudio Stefanacci, uccisi il 29 luglio 1984 in località Boschetta, a Vicchio di Mugello, in provincia di Firenze.

Barraco sceglie una prospettiva diversa rispetto a quella che ha spesso dominato il racconto del Mostro di Firenze: anziché concentrarsi esclusivamente sulle indagini e sui sospettati, prova a restituire voce alle due vittime, raccontandone la storia e gli ultimi momenti di vita.

La prima parte del volume è dedicata proprio alla ricostruzione narrativa di quel duplice omicidio. Nella seconda, invece, l'autore affronta le incongruenze e i dubbi che continuano ad accompagnare la lunga vicenda giudiziaria, segnata da numerose indagini, processi e sentenze.

L'ultimo appuntamento di “Al centro della Parola”

La presentazione con Angelo Barraco sarà il sesto e ultimo incontro della rassegna “Al centro della Parola”, iniziata lo scorso 21 marzo e giunta alla seconda edizione.

L'iniziativa, fortemente voluta dal direttore del Centro Commerciale Belicittà Sandro Petretto, ha portato la letteratura in uno spazio di incontro quotidiano, proponendo al pubblico occasioni di confronto diretto con gli autori.

Durante la serata la giornalista Jana Cardinale dialogherà con Angelo Barraco, mentre Francesca Marino leggerà alcuni brani scelti dal libro.

L'evento è realizzato in collaborazione con la libreria “Il Giardino Segreto”.



