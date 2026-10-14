Tornado a Marsala, Valditara: “La scuola sarà ricostruita più bella"

14/10/2026 14:34:00

“Abbiamo individuato le risorse per la ricostruzione della scuola”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia il sostegno per il ripristino della De Gasperi di Terrenove Bambina, devastata dal tornado del 9 ottobre.

Il ministro ha incontrato oggi a Palermo il dirigente e i docenti dell’istituto, a margine dell’evento “La Sicilia fa scuola”, ai Cantieri Culturali della Zisa.

Il riconoscimento agli insegnanti

Valditara ha ringraziato il personale che ha protetto gli alunni durante il passaggio del vortice.

“Ho fatto i miei complimenti agli insegnanti che sono stati molto coraggiosi e responsabili. Ho detto loro che li aspetterò a Roma per premiare questo comportamento”, ha dichiarato.

La lucidità dei docenti e dei collaboratori scolastici ha permesso di mettere al riparo i bambini mentre il tornado sradicava finestre e devastava le aule.

Le risorse e le sedi provvisorie

Il ministro ha assicurato l’impegno per la ricostruzione e per la continuità didattica attraverso il trasferimento temporaneo degli studenti.

“Abbiamo individuato le risorse per la ricostruzione della scuola e quindi garantiremo un futuro a questi nostri giovani, indipendentemente dalla situazione che stanno affrontando in questi giorni. Traslocando in altri edifici, avranno la loro scuola e sarà più bella di prima”.



